У Запоріжжі 59-річну матір засудили до дев’яти років позбавлення волі за продаж сина для жебракування. Про це пише Кореспондент.

Прокурори в суді довели, що після втрати роботи жінка спочатку використовувала свого 12-річного сина для збору грошей під виглядом благодійності, а в грудні 2020 року продала дитину сторонньому чоловіку для жебракування за грошову винагороду – 600 гривень на день.

Факт злочину викрили завдяки небайдужому мешканцю Запоріжжя, який повідомив правоохоронцям про можливу експлуатацію дитини.

Правоохоронці затримали жінку, коли вона привела дитину “для продажу” та отримала кошти. Хлопчика вилучили та надали допомогу у центрі соціально-психологічної реабілітації.

Суд визнав жінку винною у торгівлі людьми з метою експлуатації, вчиненій щодо малолітнього та призначив покарання у виді дев’яти років позбавлення волі.