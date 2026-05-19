Російська державна корпорація “Роскосмос” на тлі втрати доходів від співпраці із закордонними партнерами почала розміщувати рекламу на ракетах космічного призначення.

З початку 2026 року її ракети вже прорекламували оборонний банк ПСБ, мережу ресторанів “Кофеманія”, радіохолдинг “Російська медіагрупа” та Олімпійський комітет росії.

Про це пише Delfi з посиланням на коментарі російським ЗМІ представника “Роскосмосу”.

Він зазначив, що загалом з початку року було проведено чотири пуски ракет із космодрому “Байконур”. Закон, що дозволяє “Роскосмосу” подібну комерційну діяльність, набрав чинності з 1 січня.

Вартість розміщення реклами розраховується за формулою, затвердженою урядом. Потенційний річний прибуток від реклами на ракетах оцінювався до 205 млн рублів, від розміщення на об’єктах космічної інфраструктури – до 5 млн рублів.

Скільки фактично заробив “Роскосмос” на кампаніях, що вже відбулися, не розкривається. Джерело російського ЗМІ лише відзначило, що рекламна виручка становить незначну частку доходів держкорпорації від комерційної діяльності.

Фінансові труднощі “Роскосмосу” безпосередньо пов’язані з війною в Україні: підпавши під санкції, корпорація втратила іноземних замовників, що обернулося втратами 180 млрд рублів, про це раніше повідомляв заступник голови держкорпорації Андрій Єльчанінов.

