Разом з Андрієм Сибігою оновили наші європейські зовнішньополітичні завдання на час травня – червня. На рівні команди ведемо активний діалог із новою владою Угорщини, і є перспективи конструктивного перезапуску відносин. Міністр закордонних справ України та інші урядовці готуються до формату двосторонніх консультацій з Угорщиною. Розраховую на результати.

Обговорили з міністром також роботу з європейськими інституціями для відкриття кластерів у переговорному процесі про вступ України в Європейський Союз: Україна зробила необхідні кроки, і важливо, щоб був чіткий графік процесів.

Андрій Сибіга доповів і про комунікацію з міністеркою закордонних справ Грузії. Ми прагнемо нормалізації відносин та співпраці на основі взаємної поваги та взаємного посилення і готові робити кроки назустріч.

Окремі завдання визначені щодо переговорів про закінчення російської війни та можливого представництва Європи в цьому процесі – поки ці завдання непублічні. Очікуємо, що Європа буде сильною, і зі свого боку робимо все, щоб загальноєвропейські позиції та інтереси були враховані так само, як і українські. Слава Україні!