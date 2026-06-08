На початку червня представники Миколаївської області успішно виступили на міжнародних змаганнях з бадмінтону в Латвії та Іспанії.

Про результати наших спортсменів повідомили в управлінні молоді та спорту Миколаївської ОВА, передає Інше ТВ.

Так, з 3 по 7 червня у Ризі (Латвія) проходив міжнародний турнір RSL Latvia International. На цих змаганнях Ярослава Ванцаровська та Марія Корягіна стали переможницями у жіночій парній категорії, а в змішаній парній категорії Ярослава Ванцаровська у парі з Рокасом Лесінскасом (Литва) вибороли срібні нагороди.

З 5 по 7 червня у Валенсії (Іспанія) відбувся міжнародний турнір Spanish International U-19. Миколаївський бадмінтоніст Владислав Кунін у парі з Андреєм Сухі (Словаччина) здобув золоту нагороду у чоловічій парній категорії.

Як повідомляло Інше ТВ, Миколаївська спортсменка Софія Чорноморова здобула три нагороди чемпіонату України з бадмінтону серед спортсменів з порушеннями слуху