З 14 по 17 травня у Вінниці проходив чемпіонат України з бадмінтону серед спортсменів з порушеннями слуху.

У змаганнях взяли участь 16 спортсменів, які представляли Вінницьку, Житомирську, Миколаївську, Харківську області та місто Київ.

Миколаївську область на чемпіонаті представила спортсменка Миколаївського регіонального центру «Інваспорт», майстер спорту України міжнародного класу Софія Чорноморова.

Як повідомили в Миколаївській ОВА, спортсменка продемонструвала високий рівень підготовки, успішно виступила у кількох категоріях та здобула три нагороди:

І місце – індивідуальні змагання;

І місце – парні змагання;

ІІ місце – змішані парні змагання (мікст).

Як повідомляло Інше ТВ, за підсумками спортивного 2025 року у Миколаєві Софія Чорноморова посіла ІІ місце в номінації «Краща спортсменка 2025 року серед осіб з інвалідністю».