Європейський Союз та Китай опинилися на порозі торговельного конфлікту через зростаючі суперечності щодо торгівлі та доступу до ринків. До цього призвела низка взаємних звинувачень у створенні бар’єрів і застосуванні економічного тиску, що підкреслили проблеми у співпраці між двома гігантами світової економіки. Про це повідомляє South China Morning Post, пише Кореспондент.

Минулого тижня у Пекіні на конференції, організованій ЄС, сталася відкрита дискусія між дипломатами, урядовцями та представниками бізнесу обох сторін. Центральною подією стало обговорення із символічною назвою “Торговельні відносини ЄС–Китай: партнерство чи корабель, що тоне?”.

Представники Євросоюзу висловили стурбованість нерівноправністю: Китай експортує значно більше до Європи, ніж імпортує. Президент Торгово-промислової палати ЄС у Китаї Йенс Ескелунд образно описав ситуацію, порівнявши її з контейнеровозом, завантаженим товарами для Європи, який повертається до Китаю майже порожнім.

Зі свого боку, китайський експерт Цзянь Цзюньбо розкритикував політику ЄС, звинувативши його у прагненні дистанціюватися від Китаю та запропонував об’єднати зусилля в боротьбі з глобальним протекціонізмом. Китайські учасники форуму також висловили невдоволення “залякувальними” тактиками європейських представників.

Не менш гострою була позиція посла ЄС у Китаї Хорхе Толедо, який заявив про інформаційні атаки з боку китайських державних ЗМІ на нові ініціативи Брюсселя. Ці ініціативи спрямовані на прискорення розвитку вітчизняного виробництва в Європі та зменшення залежності від імпортної продукції.

Це загострення контрастує з оптимістичними прогнозами на початку року, коли серія візитів європейських лідерів до Китаю виглядала як знак надії на зміцнення відносин. Натомість ситуація погіршується, а ризик повномасштабного торговельного конфлікту між двома економічними велетнями зростає.

Серед головних претензій ЄС до Китаю називають нерівний доступ європейських компаній до китайського ринку, значний дисбаланс у торгівлі, державні субсидії для китайських виробників і зростання експорту дешевої продукції з Китаю до Європи.

У відповідь Пекін звинувачує ЄС у прагненні обмежити китайські інвестиції та передові технології.

Однією з причин напруги стало впровадження в ЄС ініціативи Зроблено в Європі, яка передбачає преференції для компаній, що використовують компоненти виробництва, виготовлені в країнах спільноти. Китай назвав ці заходи дискримінаційними та пообіцяв запровадити відповідні дії у відповідь.