23 лютого 2026 року внаслідок ударів БпЛА та влучання боєприпасів по об’єкту енергетичної інфраструктури у Корабельному районі Миколаєва сталося забруднення земельної ділянки трансформаторним мастилом.

Як повідомили в Держекоінспекції Південно-Західного округу, державні інспектори провели обстеження території та встановили, що площа забруднення нафтопродуктами склала 1858 квадратних метрів.

За результатами проведених розрахунків сума збитків, завданих забрудненням земельної ділянки, становить понад 8,5 мільйона гривень.

Усі матеріали щодо зафіксованого факту та результати розрахунків передаються до відповідних органів для формування єдиного реєстру збитків, завданих довкіллю внаслідок збройної агресії.

