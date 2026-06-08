Міністерство закордонних справ РФ опублікувало заяву про парламентські вибори у Вірменії, що відбулися 7 червня, звинувативши Єреван у «жорстких репресіях» проти опозиції та «грубому зневажанні демократичних принципів».

За попередніми підсумками ЦВК, “Громадянський договір” Пашиняна набрав 49,81% голосів, проросійський блок Самвела Карапетяна “Сильна Вірменія” – 23,29%, блок “Вірменія” – 9,94%. Явка склала майже 59% — на 10 відсотків вище, ніж на виборах 2021 року. Пашинян заявив, що його партія одноосібно сформує уряд.

У своїй заяві МЗС Росії стверджує, що вибори відбулися «в обстановці безпрецедентного тиску на опозицію та втручання з боку Заходу». За версією Москви, «репресії обрушилися виключно на ті політичні сили, які борються за зміцнення союзу з Росією» та членство в ЄАЕС та ОДКБ. Результати виборів у МЗС характеризують як свідчення того, що «вірменське суспільство є вкрай поляризованим».

На закінчення МЗС натякнуло на можливі наслідки: «Мають намір вибудовувати наш курс з урахуванням реальних кроків вірменського керівництва».

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна з результатами його партії «Громадянський договір» на парламентських виборах.

Про це Сибіга написав у соцмережах.

«Вітаємо народ Вірменії з успішним проведенням вільних і демократичних виборів. Бажаємо успіхів переможцям, Ніколу Пашиняну та його партії, у досягненні чудових результатів для їхньої країни. Ці вибори показують, що лише вірмени вирішуватимуть майбутнє своєї країни», — зазначив глава МЗС України.

Він наголосив, що «спроби москви втрутитися та дестабілізувати Вірменію провалилися».

«Так само, як вони раніше провалилися в Румунії, Молдові, Угорщині та інших країнах. Це показує, що вплив росії продовжує падати. москва більше не пропонує нічого цінного для жодної іншої країни, окрім погроз, шантажу та імперської пихи», — додав міністр.

Сибіга закликає Європу та ЄС «діяти, використати цю нагоду та продемонструвати відчутні результати для Вірменії».

«На відміну від росії, тісніша співпраця з європейською спільнотою означає більшу безпеку, процвітання та свободу», — підсумував міністр.

Президент Володимир Зеленський назвав результати виборів «перемогою суверенітету Вірменії, вірменської незалежності й права жити так, як ви самі визначите».

«Україна готова до розширення нашої співпраці, і саме зараз час, щоб Євросоюз реально підтримав Вірменію та зробив усе необхідне, щоб люди відчули, що жити краще завдяки відносинам із Європою. Це тест для Євросоюзу. Важливо не втрачати часу та можливостей», — наголосив він.

За попередніми результатами, партія Пашиняна «Громадянський договір» здобула 50,83% голосів на виборах до парламенту, а опозиційна проросійська політсила «Сильна Вірменія» — 23,51%.