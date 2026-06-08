Президентка Молдови Мая Санду заявила, що війна в сусідній Україні показала, що її країна вкрай потребує високотехнологічних безпілотників-перехоплювачів, і для сприяння їх виробництву потрібне нове законодавство. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.

Вказується, що Молдова, яка прагне вступити до Європейського Союзу до 2030 року, зіткнулася з численними інцидентами, коли російські безпілотники пролітали над її територією, або уламки приземлялися в районах поблизу кордону.

Санду, запекла критикиня вторгнення росії в Україну, висловила особливе занепокоєння минулого місяця з приводу безпілотника, який вдарив по житловому будинку в Галаці, румунському місті поблизу кордону з Молдовою та Україною, поранивши двох людей – йдеться у статті.

Санду зазначила у подкасті з місцевим блогером, що Молдові, яка визначена як нейтральна держава, необхідне законодавство, щоб дозволити розвивати свою збройову промисловість.

Ті, хто хоче, щоб наша країна була повністю беззахисною, повинні розуміти, що існує ризик того, що на нас впадуть безпілотники, і ми нічого не зможемо з цим зробити. Я звернулася до уряду, особливо в контексті нещодавніх подій, з проханням розпочати внесення або підготовку законодавчих змін – сказала президентка Молдови.