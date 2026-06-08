Одразу кілька іноземних видань пишуть про відчуття абсурду від економічного форуму у Санкт-Петербурзі, називають дивним як його господаря – російського президента Путіна, так і західних гостей, яких зміг запросити Кремль, передає ВВС.

Путін з набряклим обличчям поводиться дивніше, ніж будь-коли – і це проймає до кісток, пише Independent.

“Тривожно очевидний психічний та фізичний занепад російського лідера, я підозрюю, спровокував попередження керівника збройних сил Великої Британії про те, що ми зараз у більшій небезпеці, ніж будь-коли за його життя”, – зазначає оглядач видання Роберт Фокс.

Він відзначає, що “цього тижня ми побачили дещо інше обличчя Володимира Путіна, який готувався до свого показового Санкт-Петербурзького міжнародного економічного форуму – російської відповіді на збори світових економічних гігантів у Давосі”.

“Хрипким голосом, з набряклими щоками, кашляючи та віддихуючись через сильну застуду, російський президент стверджував, що його країна перемагає на полі бою в Україні, а бізнес та економіка процвітають як вдома, так і за кордоном”, – пише Independent.

Звісно, враження не покращували і українські безпілотники, які вдарили у нафтовий термінал лише за десять миль (16 км) від місця проведення форуму у день його відкриття та розбомбили військово-морську верф у Кронштадті пізніше, додає оглядач.

На цьому тлі заяви Путіна про те, що війну можна виграти, і що Росія хоче частини чотирьох областей України, які його армія не змогла повністю підкорити силою зброї, виглядали “досить дикими”.

При цьому російський лідер “був готовий вести мирні переговори на тих умовах, які могли б запропонувати Дональд Трамп і США”.

Путін, схоже, наслідує Дональда Трампа у своїй дедалі більшій – і дедалі нестабільнішій – непередбачуваності, і це “робить його небезпечнішим”, вважає оглядач Independent.

“Я запитав доктора Фіону Гілл, радницю з питань Росії трьох президентів США, включно із Трампом за його першого терміну, чи не “стає Путін дивнішим”? “Так”, – відповіла вона, – “але не варто його списувати з рахунків”, – пише Роберт Фокс.

Підпис до фото,Родні Мімс Кук-молодший, який відповідає за будівництво нової бальної зали у Білому домі, був присутній на форумі у Петербурзі неофіційно, наголосили в Американській торговій палаті в Росії

Американську делегацію, яку президент Трамп відправив на Санкт-Петербурзький форум, очолив Родні Мімс Кук-молодший, керівник екстравагантного проєкту Trump Ballroom у східному крилі Білого дому.

“Дипломати-брокери від нерухомості Джаред Кушнер та Стів Віткофф не з’явилися. Але їхній улюблений співрозмовник Кирило Дмитрієв зробив жест миру, запропонувавши побудувати 55-мильний (88 км) тунель від Чукотського півострова в Росії до Аляски”, – саркастично пише оглядач Independent.

“Повна перемога в Україні все ще здається далекою, але відсутність прогресу штовхає Путіна на нові сфери дій та провокацій, – пише автор Independent. Росіяни стурбовані, оскільки їм загрожують удари українських безпілотників та ракет далекого радіусу дії. Нормування пального та ненадійний телефонний та інтернет-зв’язок підживлюють гучну критику з боку блогерів і навіть традиційних ЗМІ”.

А після того, як десяток законодавців-республіканців у Конгресі кинули виклик Трампу, щоб схвалити важливий законопроект про надання мільярдів доларів допомоги Україні, одночасно запроваджуючи жорсткі санкції проти Росії, навіть “карта Трампа” вже втратила цінність для Путіна.

Чому від цього моторошно

Але все це, крім того, що викликає посмішку, має й насторожувати.

Це підвищує ризик того, що Росія влаштує інциденти “під чужим прапором”, щоб виправдати поширення війни на Білорусь і далі, в країни Балтії та східні Балкани, що означатиме напад на партнерів по НАТО, застерігає автор статті в Independent.

“Путін все ще при владі, але коло його радників та ідеологів звужується та старіє. І вони зазнали невдачі – вони не розробили жодної формули для перемоги у війні, досягнення перемир’я чи угоди”, – підсумовує Independent.

“Оскільки російське керівництво психологічно заблоковане, зростає ризик того, що воно вдасться до старих прийомів зі свого екзотичного арсеналу – хімічної та біологічної зброї, яку воно використовувало в минулому”, -пише Роберт Фокс.

Він цитує Пітера Франкопана, професора світової історії в Оксфорді, який припускає, що крах режиму Путіна означатиме анархію на величезних територіях на сході Росії, де, за його словами, “зберігаються арсенали справді поганих речей – і хто знає, що сталося б”, якби їх застосували.

Самотня і смішна фігура

Для своєї пропаганди “Радянський Союз виховував інтелектуалів та митців світового рівня – від Пікассо до Бернарда Шоу. Все, що Кремль може зібрати зараз, це впливові особи з Z-списку”, – пише про свої враження від форуму у Санкт-Петербурзі письменник, історик та журналіст Овен Метьюз у Telegraph.

За радянських часів такі знаменитості світового рівня, як Пабло Пікассо, Джордж Бернард Шоу, Джон Стейнбек, Андре Жід, Жан-Поль Сартр та Джон Дос Пассос, здійснювали ретельно організовані поїздки, щоб помилуватися досягненнями могутнього СРСР.

“Завтра я залишаю цю землю надії, — писав Шоу в 1931 році після розкішного річкового круїзу та візиту до Сталіна в Кремлі, — і повертаюся до наших західних країн — країн відчаю”, – наводить Метьюз цитату з листа Джорджа Бернарда Шоу, який згодом розчарувався у “землі надії”.

І запрошує порівняти із тими, кого Росія приваблює сьогодні.

“Подібно до занепалого музичного залу в занедбаному британському приморському містечку, Кремль змушений відчайдушно бронювати своїх спікерів виключно зі списку незадоволених, шахраїв, провокаторів та засуджених сексуальних злочинців”, – пише оглядач Telegraph.

Підпис до фото,Колишня міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайсль, яка переїхала до Росії, ставить запитання під час пленарного засідання Санкт-Петербурзького міжнародного економічного форуму

Серед гостей форуму були також і колишній канцлер Німеччини та член правління “Газпрому” Герхард Шредер – “найвищій” європейський представник. Найвищим за посадою американцем був Родні Мімс Кук-молодший, “голова Комісії образотворчих мистецтв США за часів Трампа, найбільш відомий як імпресаріо нового бального залу Білого дому”.

Кук, як наголошувала Американська торгова палата в Росії, був присутній на форумі неофіційно.

Усіх цих гостей у Санкт-Петербурзі зустрічала “ескадрилья українських дронів”, і, попри те, що сирени повітряної тривоги були вимкнені, щоб не тривожити гостей, “офіційна делегація від Талібану, вся в традиційному вбранні, мабуть, була збентежена, визнавши Санкт-Петербург небезпечнішим за Кабул”, – ділиться спостерженнями автор Telegraph.

“До повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році Путін мав багато відомих міжнародних шанувальників та союзників”, – пише Овен Метьюз. Він згадує про відомих європейських політиків Сильвіо Берлусконі та Маттео Сальвіні, Марін Ле Пен та Герхарда Шрьодера.

“Сьогодні Путін виглядає самотньою та дедалі смішнішою фігурою. Спроби Кремля продемонструвати, що в нього все ще є друзі та прихильники на Заході, виглядають жалюгідними, невмілими та глибоко принизливими. Це сумний показник комплексу неповноцінності Росії, де все ще прагнуть схвалення з боку заходу… І це яскравий показник того, наскільки ослабла м’яка сила Росії, якщо вона більше не може завербувати навіть напівпристойних ідіотів”, – підсумовує Telegraph.