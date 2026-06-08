Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, в Україні розслідують знущання над ув’язненим співробітником ТЦК в Одеському СІЗО (ВIДЕО)

Працівники Державного бюро розслідувань розпочали досудове розслідування за фактом можливого порушення прав людини в ДУ «Одеський слідчий ізолятор». Підставою стало відео, поширене в соціальних мережах.

На оприлюднених кадрах видно, як один із утримуваних у камері чоловіків змушує іншого повзати по підлозі та приносити капці зубами. За попередньою інформацією, потерпілим може бути працівник одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Наразі слідчі ДБР перевіряють достовірність відеозапису, встановлюють усіх учасників події, свідків та обставини можливого інциденту.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 365 КК України — перевищення влади або службових повноважень.

Водночас особа, яка, за наявною інформацією, могла бути потерпілим в одеському CІЗО, перебуває в слідчому ізоляторі за підозрою у вчиненні аналогічних злочинів щодо мобілізованих громадян. ДБР здійснює розслідування за ч. 3 ст. 127 КК України – катування та ч. 2 ст. 146 КК України – незаконне позбавлення волі та викраденні людини.

ДБР здійснює досудове розслідування у відповідних кримінальних провадженнях та надасть правову оцінку всім встановленим фактам.

Разом з тим, жодні обставини, звинувачення чи особисте ставлення до підозрюваного не можуть бути виправданням для приниження людської гідності, насильства або самосуду. Відповідальність за будь-які правопорушення має наставати виключно в межах закону та за рішенням суду.

Досудове розслідування триває.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська обласна прокуратура.