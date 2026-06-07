На відео чоловік рачки приносить капці в зубах. Місцеві паблики пишуть, що це колишній співробітник ТЦК.

Проводиться перевірка. Керівництво СІЗО тимчасово усунули, пише nexta.

У Державній кримінально-виконавчій службі України розпочато службову перевірку за фактом можливого порушення прав особи, яка перебувала в Одеському слідчому ізоляторі. На відео, розміщеному в мережі, відносно громадянина вчиняються протиправні дії з боку осіб, які перебувають з ним у одній камері.

Попри те, що експертного висновку щодо достовірності відеоматеріалу ще немає, керівництво СІЗО відсторонено від виконання службових обов’язків на час перевірки. Крім того, до Одеського слідчого ізолятора направлена бригада з числа керівного складу Департаменту з питань виконання кримінальних покарань для перевірки можливого порушення прав людини та об’єктивного з’ясування всіх обставин події.

Спільно із колегами з інших правоохоронних органів зазначена перевірка буде проведена в установлені законом терміни, а її результати – оприлюднені. Наголошуємо: керівництво Міністерства юстиції, ДКВС України завжди максимально об’єктивно реагує на порушення прав людини в місцях несвободи, особливо якщо це стосується неправомірних дій з боку персоналу установ виконання покарань.