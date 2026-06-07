Упродовж травня підрозділи Державної спеціальної служби транспорту продовжували роботи із захисту логістичних маршрутів та відновлення дорожньої інфраструктури. За місяць було облаштовано понад 211 кілометрів доріг антидронового захисту. Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає УНН.

За минулий місяць підрозділи Держспецтрансслужби облаштували 211,52 км конструкцій антидронового захисту логістичних шляхів. Крім того, військові відновили 38 км пошкоджених конструкцій та 115,5 км автомобільних доріг у прифронтових регіонах.

Загалом від початку 2026 року Державною спеціальною службою транспорту облаштовано 822 км антидронового захисту та відновлено понад 170 км пошкоджених автомобільних доріг. У міністерстві наголосили, що кожен захищений кілометр — це безпечна логістика й збережені життя.