Кабінет Міністрів України затвердив Державну цільову програму з підтримки ветеранського підприємництва на 2026–2028 роки.

Програму розробила команда Мінветеранів на виконання Закону України “Про ветеранське підприємництво”, пише ЛБ.

Вона передбачає створення сприятливих умов для започаткування, розвитку та масштабування ветеранського бізнесу, посилення економічної самостійності ветеранів й ветеранок війни, членів їхніх сімей, розширення можливості для власної справи.

Серед заходів підтримки:

навчальні курси і програми з підприємництва та фінансової грамотності;

запровадження спеціальних державних контрактів для ветеранського бізнесу, який працевлаштовує людей з інвалідністю внаслідок війни;

надання державної підтримки через пільгові кредити, поворотну та безповоротну фінансову допомогу, програми відновлення тощо;

можливість орендувати державне та комунальне майно без аукціону;

спрощення дозвільних процедур та перевірок, скорочення терміну оформлення документів;

сприяння у впровадження сучасних технологій та інновацій;

допомога у просуванні товарів, робіт, послуг ветеранських підприємств на міжнародні ринки;

залучення міжнародних фінансових організацій до реалізації проєктів.

“Держава створює належні умови для повернення сотень тисяч наших Захисників та Захисниць до цивільного життя: допомагає розкрити їхню економічну спроможність, забезпечити роботою, набути фінансової самостійності”, – йдеться у пресрелізі.