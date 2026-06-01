У травні був найменший приріст окупованих росіянами територій, починаючи з жовтня 2023-го, коли ворог розпочав стратегічну наступальну операцію на більшості ділянок фронту.

Про це повідомляють аналітики DeepState, передає Інше ТВ.

«Згідно з нашою мапою, за травень противник окупував всього 14 кв км української території. Хоча варто розуміти, що в цілях безпеки ми показуємо просування Сил Оборони України із затримкою, тому без конкретики, але готові заявити, що це перший місяць за останні роки після “Контрнаступу 2023”, коли приріст окупованої території для росіян став від’ємним…

Цікавим фактом є приріст штурмових дій (противника) — на 37.5%. Маємо рекорд у більше ніж 7000 атак. Але результату великого немає», – зазначають аналітики, які зазначають, що проблемною залишається ситуація в Костянтинівці, і перспективи для міста далеко не найкращі.

Як повідомляло Інше ТВ, У квітні ворог окупував на 11,9% менше території, ніж у березні, при збільшеній на 2,2% кількості штурмових дій, – DeepState