Наприкінці травня 2026 року офіційний курс долара в Україні оновив кілька історичних рекордів, досягнувши позначки 44,3 грн. Фінансові аналітики зробили прогноз на літо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на огляд OBOZ.UA.

“Можемо сьогодні говорити про очікувану можливу м’яку та контрольовану девальвацію протягом наступних кількох місяців. Яка, одначе, не несе фінансових ризиків ані економіці країни, ані громадянам”, – пояснили аналітики фінансового маркетплейсу КИТ Group.

Головним чинником макроекономічної стабільності залишається позиція Національного банку та регулярна фінансова підтримка від міжнародних партнерів.

Попри великий перекіс торговельного балансу, де імпорт перевищує експорт майже втричі, зовнішні валютні надходження повністю перекривають відплив коштів із системи.

“Щороку міжнародні партнери надсилають нам 40-50 млрд доларів різної допомоги. І переважно це безповоротна допомога – гранти, макрофін, кошти за рахунок арештованих російських активів. Відтак, надходження валюти в нас щороку перевищує її відплив. А тому жодних ризиків для того, щоб гривня суттєво девалювала, немає”, – акцентував координатор експертних груп Економічної експертної платформи Олег Гетман.

У червні попит на іноземну валюту з боку імпортерів та енерготрейдерів залишатиметься високим, особливо на тлі потреби у відновленні енергоінфраструктури після обстрілів.

Проте аналітики впевнені, що регулятор повністю контролює фінансову архітектуру ринку і має достатньо золотовалютних резервів (понад 50 млрд доларів) для згладжування будь-яких дефіцитів.

“За таких обставин НБУ для врівноваження ринку можуть знадобитися інтервенції на рівні приблизно 800-900 млн доларів на тиждень. Це “робочий стан” підтримки балансу між попитом і пропозицією. Червневий валютний ринок, найімовірніше, залишатиметься під контролем”, – пояснила керівниця аналітичного департаменту Центру економічних досліджень та прогнозування “Фінансовий пульс” Діляра Мустафаєва.

Глобальних змін тренда у червні-липні не передбачається, а готівковий курс здебільшого перебуватиме в межах коридору 43,5-44,5 грн/долар. Короткострокові сплески попиту матимуть виключно тимчасовий характер.

“Якісь коливання можуть бути – скажімо, протягом кількох днів через якісь тимчасові перекоси в попиті й пропозиції. Але серйозної тенденції на укріплення чи послаблення гривні я би не очікував”, – спрогнозував керівник аналітичного відділу ІК Concorde Capital Олександр Паращій.

У довгостроковій перспективі на ринок продовжують тиснути воєнні ризики.

“На жаль, війна в Україні є потужним “чорним лебедем”. І навіть за умови, що партнери України продовжать надавати масштабну фінансову підтримку, торговельний баланс надто вже схиляється в бік імпорту, а ризики нових пошкоджень інфраструктури залишаються високими. Проте ми впевнені, що НБУ як головний маркетмейкер буде пильно слідкувати за ситуацією та гасити надмірний попит”, – зазначили спеціалісти КИТ Group.

Для захисту особистих коштів громадян економісти пропонують використовувати комбінований підхід. Державні облігації забезпечують високу чисту дохідність, у той час як купівля банкнот гарантує максимальну ліквідність у будь-який момент.

“Якщо є певні заощадження, то найкращим рішенням є інвестування – це ОВДП або військові облігації. Які максимально гарантуються державою і дохідність за якими складає близько 16-17% річних без податків”, – пояснив Гетман.

“Іноземна валюта є зручним і вигідним інструментом збереження накопичень. Найкраще обирати для цього ліквідну валют – долар та євро”, – підсумували в КИТ Group.