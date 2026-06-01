Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян наразі не бачить підстав проводити референдум щодо вибору між членством його країни в ЄС і Євразійському економічному союзі (ЄАЕС). Про це повідомляє Арменпресс у понеділок, 1 червня, пище Кореспондент.

На думку Пашиняна, процес євроінтеграції Вірменії ще не досяг тієї стадії, коли можна було б запропонувати громадянам чіткий вибір.Тому країна продовжуватиме працювати в рамках Євразійського економічного союзу доти, доки вибір між цією організацією та ЄС не стане “неминучим”.

“Доки Вірменія офіційно не подасть заявку на членство в Європейському Союзі або не наблизиться до статусу кандидата на членство в ЄС, проведення будь-якого референдуму є нелогічним”, – сказав прем’єр, зазначивши, що такий вибір поки що має лише “теоретичний характер”.

Пашинян наголосив, що Вірменія продовжить свою спокійну та засновану на партнерстві роботу в межах ЄАЕС, адже “ще є потенціал у цьому напрямку, який ми будемо використовувати в найближчому майбутньому”.

Нагадаємо, 29 травня Кремль опублікував спільну заяву лідерів країн ЄАЕС– РФ, Білорусі, Казахстану та Киргизстану, – в якій ті закликали владу Вірменії “у можливо короткі терміни” провести референдум про вступ до Євросоюзу або подальше перебування в ЄАЕС.