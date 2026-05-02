У квітні росіянам треба було провести 36 штурмових дій для окупації 1 кв км.

Саме такою була статистика у квітні 2026 року, інформують аналітики DeepState.

Найбільше просувань, а саме 36%, припадає на Донеччину. В абсолюті це 53 кв км або майже вдвічі менше, ніж у березні, та у 6,5 разів менше, ніж у грудні 2025 року.

Далі йде Сумщина з показником у 30%, в абсолюті це 44 кв км. На Харківщину припало 22%, а на Запоріжжя – 12% від загальної площі окупованої у квітні території.

Також зменшилася сумарна кількість окупованої Дніпропетровщини – з 105 кв км до 98 кв км. За три місяці Сили Оборони України зменшили зону окупації на 89 кв км, тобто на піку в січні ворог тримав 187 кв км області.

