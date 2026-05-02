Орієнтовно о 07:00 російські терористи вдарили з безпілотника по маршрутці у Дніпровському районі Херсона.

На місці загинули двоє людей – комунальник і жінка. Їхні особи наразі встановлюють. Мої щирі співчуття рідним і близьким вбитих, повідомив голова Херсонської ОВА.

Поранення дістали ще семеро людей – шестеро чоловіків і одна жінка. Серед них четверо працівників комунальної служби. Усіх постраждалих доправили до лікарні.

Попередньо, вони дістали вибухові травми. Лікарі проводять обстеження і надають потерпілим всю необхідну допомогу.