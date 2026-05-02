Травень — один із найбільш активних місяців у році для садівників і городників. Адже саме зараз є дуже багато роботи з усіма рослинами на ділянці. Дні довгі, сонця багато, ґрунт добре прогрівся, тому можна виконувати фактично всі роботи на ділянці, які ще до цього відкладали, пише agro-landing.com.ua.

По-перше, продовжується сезон посадки картоплі. Якщо у квітні у вашому регіоні було холодно для цього, тоді у травні точно вже час садити бульби. Попередньо картоплю важливо перебрати, садити тільки здорові екземпляри. А також для захисту від хвороб і шкідників можна застосувати протруйники.

По-друге, у травні пересаджують на грядки розсаду теплолюбних культур. Томати, перець, баклажани чекають, коли земля добре прогріється. Висаджувати можна під тимчасове укриття або ж відразу на грядку, якщо вже достатньо тепло. Коли краще це робити, підкаже посівний календар садівника і городника на травень 2026 року.

А ті культури, які планували сіяти відразу у ґрунт, наприклад, огірки, кабачки, кукурудзу, уже також дочекалися свого часу. Адже у травні достатньо тепло, щоб висівати ці культури у відкритий ґрунт.

Але посіви — це тільки частина роботи. Адже всім рослинам тепер потрібен догляд. Дні теплішають, а якщо дощів мало, рослинам не вистачатиме вологи. Залежно від вологолюбності культури потрібно подбати про полив (крапельний або звичайний зі шланга), а також не забувати про розпушування землі. Щоб затримати вологу у землі і призупинити ріст бур’янів, можна і замульчувати грядки та пристовбурні кола.

Важливо вчасно проводити обробки засобами захисту, бо хвороби і шкідники саме активні і негативно впливають на наші рослини. Сюди ж додається і боротьба з бур’янами, які конкурують із культурними рослинами за світло, поживні речовини, місце, воду.

Ще один важливий етап навесні — підживлення. Його потребують всі культурні рослини. Для нарощування зеленої маси потрібен азот, але цього недостатньо. Можливо не вистачає фосфору або калію, мікроелементів. Найкраще застосувати комплексні добрива.

Чимало справ чекають городників і садівників в останній місяць весни. Зараз потрібно попрацювати, щоб восени рослини віддячили гарним врожаєм. Для цього можна скористатися місячним календарем городника і садівника на травень. Він підкаже, коли краще пересадити розсаду, а коли — провести обробки засобами захисту. Це корисний планувальник на кожен день місяця, щоб нічого не забути і розпланувати всі роботи.

1 травня

Зараз Повний Місяць, отже, за календарем городника на травень 2026, не варто нічого сіяти і садити. Вважається, що зараз потрібно більше відпочивати, а зачіпати рослини можна по-мінімуму. Тому влаштуйте собі вихідний, якщо до цього були насичені дні на присадибній ділянці.

Можна починати готуватися до посівів огірків у відкритий ґрунт. Для початку підберіть насіння гібридів, як призначені саме для такого способу вирощування. Для раннього врожаю вибирайте відповідно такі, що мають короткий період вегетації. Це насіння огірків Аристократ F1, Солют F1, Аваланж F1. Гібриди самозапильні, тому добре ростуть і в теплиці, і у відкритому ґрунті. Можна і підготувати грядку під посіви, щоб потім лише висіяти насіння. Кращими попередниками будуть бобові, цибуля, капуста.

2 травня

Зараз дуже продуктивний період, щоб сіяти і садити культурні рослини. Тому якщо вчора підготували грядки, сьогодні посійте насіння ранніх огірків. Аристократ F1 добре плодоносить навіть за умов підвищеної температури і посухи. Врожай будете збирати дуже довго, а особливо якщо ще й вирощуєте на шпалері. Аваланж F1 також ідеальний для грядки. У нього тривале плодоношення, чудовий смак і аромат свіжого огірка. Ці гібриди підійдуть і для салатів, і на консервування.

Вдалий період для поливу рослин, якщо тривалий час немає опадів. Не забувайте про розпушування ґрунту, щоб не було кірки. Також можна замульчувати пристовбурні кола дерев і чагарників, щоб затримати вологу. А ще — грядки з овочами, куди пересадили розсаду.

3 травня

Менш продуктивний період, ніж попередній. Рослини будуть швидко сходити, але врожай вийде незначний. Тому можна висіяти хіба що швидкорослу зелень. Так, наприклад, рукола має період вегетації всього до 25 днів. У неї чудовий горіхово-гірчичний смак, який стане родзинкою будь-якого свіжого салату. Але можна додавати і до страв із м’яса або риби. А якщо хочеться посіяти багаторічну пряну зелень, оберіть тархун. Його використовують як приправу до різноманітних страв та при консервуванні.

Можна висаджувати або пересаджувати декоративні дерева і чагарники, сіяти в’юнкі квіти.

Також вдалий період, щоб готувати грядки до посівів і посадок. Перекопайте землю, розрівняйте. За потреби видаліть бур’яни або проведіть обробку гербіцидами, щоб ділянка була чистою для посівів.

4 травня

Збудники хвороб і шкідники дуже активні зараз, тому корисними будуть захисні обробки саду. Відповідно до посівного календаря на травень 2026 року можна провести обприскування дерев і чагарників. Для захисту яблунь і груш від парші, борошнистої роси застосуйте фунгіцид Скор. Препарат швидко проникає в рослину і не залежить від погодних умов. Він виліковує та забезпечує додаткову кількість плодових формувань. За сезон можна провести до трьох обробок.

Зрізайте квіти для букетів — вони будуть довго стояти у вазі і зберігати декоративний вигляд. Покосіть газонну траву, заготовляйте дрова. Якщо цибулинні квіти вже відцвіли, можна викопати їх на зберігання.

5 травня

Продовжується період, коли не варто сіяти і садити більшість культур, особливо на врожай. Тому можна сіяти зелень та пряні культури, які мають короткий період вегетації. А також висаджувати декоративні рослини.

Оскільки зараз сприятливий період для посіву в’юнких рослин, висійте іпомею О’Хара. Для безрозсадного способу вирощування насіння сіють якраз у травні. Це ліана 2-2.5 м з великою кількістю листя і яскравими червоними квітками. Любить світло і тепло, для кращого цвітіння потрібно рослини регулярно поливати. Чудовий варіант, щоб прикрасити альтанку чи терасу вертикальними рослинами.

Не варто обрізати рослини, оскільки рани будуть довго гоїтися. Полив також поки що відкладіть.

6 травня

Більш сприятливий період, щоб сіяти і садити культурні рослини. Особливо підходить для багаторічних культур: дерев, квітів, чагарників. Плодові будуть довгий час родити, давати смачні плоди.

Саджанці із відкритою кореневою системою висаджують приблизно у квітні. А зараз можна посадити із закритою кореневою системою. Такі рослини навіть краще приживаються на новому місці і починають швидше рости.

Також можна пересаджувати розсаду на постійне місце. Якщо земля добре прогрілася, висадіть томати, перець, баклажани. Виберіть для них ділянку, яка добре освітлюється і де не росли минулого року пасльонові.

Також можна висаджувати картоплю. А перед цим для захисту від парші, фузаріозу застосуйте протруйник Максим.

7 травня

Сійте насіння культур, які потребують прогрітого ґрунту. Так, кукурудзу рекомендується висівати, якщо земля прогрілася до 10-12 градусів. Гібрид цукрової кукурудзи Тайсон F1 середньостиглий. Качани великі, 22 см, з яскраво-жовтими зернами. Має дуже солодкий смак і високий вміст клітковини. Посіяти кукурудзу можна поряд з огірками — це чудові сусіди на грядці.

Із пряно-зелених сійте базилік, м’яту, кріп, петрушку. Можна поливати рослини і підживлювати їх. Розпушуйте землю, проріджуйте густі сходи, видаляйте бур’яни, підгортайте картоплю.

Покосіть газонну траву і заготовляйте сіно. В цілому можна проводити майже всі агрозаходи, які потрібно. Лише будьте обережні з корінням рослин під час пересаджування або розпушування.

8 травня

Тепер період несприятливий для посівів і посадок культурних рослин. Рослини будуть слабкі, а врожай — невисоким. Саме тому варто в цей час зосередитися на інших справах на ділянці.

Це хороший час для санітарних робіт: видалення сухих, пошкоджених або хворих гілок, прорідження загущених посадок, прополювання бур’янів. Також можна проводити розпушування ґрунту — це покращить доступ повітря до коренів і підтримає загальний стан рослин.

Корисно зайнятися профілактикою хвороб і шкідників, обробки в цей період будуть ефективними.

Небажано проводити роботи, пов’язані з активним втручанням у кореневу систему. Замість цього краще приділити увагу догляду і наведенню порядку на ділянці — це дасть більш помітний результат у майбутньому.

9 травня

Відповідно до посівного календаря садівника і городника на травень, так само не варто нічого сіяти і садити. А також поливати рослини і підживлювати їх.

Якщо сходи загущені (морква, буряк, зелень), сміливо видаляйте слабші рослини, залишаючи між ними достатню відстань. Так ви дасте сильнішим екземплярам більше світла, повітря і поживних речовин.

Також важливо вчасно видаляти бур’яни. Важливо не просто зрізати верхівку, а намагатися прибрати кореневу систему, особливо у багаторічних бур’янів (пирій, осот). Після прополювання добре одразу пройтися по грядках сапкою або культиватором — легке розпушування руйнує ґрунтову кірку, покращує доступ кисню до коріння і зменшує випаровування вологи.

10 травня

Добре після розпушування і видалення бур’янів замульчувати грядки або пристовбурні кола. Вкрийте ґрунт шаром мульчі (солома, скошена трава, компост, тирса). Це допоможе зберегти вологу, пригальмувати ріст нових бур’янів і захистити ґрунт від перегріву. Головне не підсипати мульчу впритул до стебел, щоб уникнути підпрівання.

Це вдалий момент, щоб поставити шпалери, сітки або кілки для огірків, квасолі чи гороху. Для огірків можна натягнути сітку або мотузки між опорами — це допоможе рослинам рости вертикально, краще провітрюватися і отримувати більше світла.

Такий комплекс простих робіт зараз працює ефективніше, ніж активні посадки, і створює хорошу базу для подальшого росту рослин.

11 травня

Тепер настають сприятливі посадкові дні у травні. Особливо варто сіяти однорічні культури: вони будуть добре розвиватися і давати гарний врожай смачних плодів. Посійте насіння кабачків Династія F1. Це середньостиглий гібрид з рівними блискучими плодами. Добре йдуть як для приготування страв, смаження на грилі, так і для консервування.

У ці дні варто приділити увагу поливу: він буде максимально ефективним, волога добре засвоюється кореневою системою. Також це вдалий час для підживлення — як мінерального, так і органічного, адже рослини активно вбирають поживні речовини. Але і полив, і підживлення повинні бути в нормі, щоб не нашкодити рослинам.

Пересаджуйте розсаду на постійне місце, косіть газон, видаляйте сухі гілки і зайву поросль.

12 травня

Згідно з календарем городника на травень, можна проводити пересадку, пікірування та висадку розсади у відкритий ґрунт — рослини легше переносять ці процедури і швидше приживаються. Добре заходять роботи з укорінення: живцювання, вкорінення вусів, розмноження багаторічників. Якщо потрібно, можна зайнятися формуванням рослин, але без надмірного обрізання.

Будьте обережними з надлишком вологи: перезволоження може призвести до загнивання коренів і розвитку грибкових хвороб. Не рекомендується проводити інтенсивну обрізку чи видалення великої кількості пагонів, робіть це також з обережністю. Також краще відкласти обробки культурних рослин засобами захисту.

13 травня

Знову несприятливі дні для посадок і посівів культурних рослин. Вважається, що рослини будуть слабкими, даватимуть поганий врожай. Не рекомендується також обрізати рослини, зокрема й кімнатні. Також відкладіть поливи та внесення добрив у цей період.

А що можна робити, так це займатися санітарними справами. Наприклад, якщо є зайва поросль біля дерев, її можна видалити. Також на ділянці, де не ростуть культурні рослини, можна провести обприскування бур’янів гербіцидами. Антибур’ян — це препарат, який застосовується від однорічних і багаторічних бур’янів. Обробку краще проводити на початку росту бур’янів. А коли вони будуть знищені, перекопайте ділянку. Гербіцид ефективний навіть проти таких бур’янів як берізка, осот, пирій.

14 травня

Так само не варто поспішати з посівами та висадкою рослин. Насіння може сходити нерівномірно, а розсада гірше приживається. Також небажано проводити пересадку чи пікірування: коренева система більш вразлива, і рослини можуть довше відновлюватися.

Можна прополювати бур’яни, а також розпушувати ґрунт, руйнуючи кірку і покращуючи доступ повітря. Доречно навести лад на ділянці: прибрати залишки рослин, підготувати грядки. Якщо потрібно, то можна встановлювати опори для в’юнких культур, підв’язувати рослини, формувати грядки, але з обережністю.

Підготуйте насіння для посіву відразу в ґрунт: огірки Солют F1, кабачки Ріка F1, кавун Ерлі Саманта F1. Це ранні гібриди, які швидко ростуть і формують врожай.

15 травня

Тепер знову настають сприятливі посадкові дні у травні. У цей період можна сіяти і садити фактично всі культурні рослини, які тільки ви планували. Можна пересаджувати розсаду на постійне місце, садити плодові або декоративні багаторічні рослини.

У травні, коли ґрунт добре прогрівся, висаджують саджанці з закритою кореневою системою, ягідні кущі та декоративні чагарники (троянди, бузок, гортензії).

Також пересадіть розсаду капусти, попередньо коріння можна замочити у розчині препарату Антихрущ для захисту від ґрунтових шкідників. Замочувати можна лише кореневу систему на 1-2 години у робочому розчині, далі залишок розчину розведіть у 10 л води і полийте рослини.

В цілому можна виконувати фактично всі роботи.

16 травня

Новий Місяць — це період спокою для рослин. У цей період рослини особливо вразливі до будь-яких механічних дій, тому краще зменшити активність на ділянці. Це гарний момент зробити паузу й відновити сили перед наступними роботами, ніж зайвий раз турбувати культури.

Після завершення цвітіння первоцвіти можна викопати. Цибулини крокусів, гіацинтів і пролісків варто очистити від ґрунту, добре просушити й уважно оглянути. Якщо вони здорові та без пошкоджень, то закладайте їх на зберігання до наступного сезону.

Якщо плануєте висаджувати розсаду томатів, перцю, заздалегідь подбайте про захист. Рослинам складно одразу адаптуватися до відкритого ґрунту, тому перші дні їм потрібне укриття. Встановіть опори та підготуйте плівку чи агроволокно на місці майбутньої висадки — це допоможе зменшити стрес і зберегти рослини.

17 травня

Період не зовсім несприятливий, але все ж таки більшість посівів не варто проводити. Рекомендується сіяти хіба що ампельні, в’юнкі декоративні рослини, а також квасолю або горох. Поливати рослини також зараз не рекомендується.

Посійте квасолю спаржеву Серенгеті. У неї довгі тоненькі стручки, а сам кущ міцний і високий. Формує безліч темно-зелених, м’ясистих, стручків, довжиною до 15 см з дрібним білим насінням. У стручках високий вміст цукру, завдяки чому вони дуже смачні.

Збирайте врожай холодостійких ранніх культур. Уже може давати врожай редиска, шпинат та інша зелень. А також цибуля, яку сіяли на перо. Можна готувати весняні салати з корисними вітамінами.

18 травня

Це хороший час для робіт, пов’язаних із формуванням і доглядом. Можна зайнятися пасинкуванням томатів, прищипуванням верхівок, видаленням зайвих пагонів і вусів. Добре вдається підв’язування рослин, встановлення опор, формування кущів і направлення стебла у потрібному напрямку. Також доречно проводити прополювання — бур’яни в ці дні легше контролювати.

Розпушування ґрунту теж буде корисним. Воно покращить аерацію і допоможе зберегти вологу, навіть без частих поливів. Можна провести профілактичні обробки від шкідників і хвороб — вони дадуть хороший результат.

Загалом цей період краще використати для того, щоб прибрати зайве, сформувати рослини і підготувати їх до активного росту.

19 травня

Зараз період, відповідно до посівного календаря садівника на травень 2026, коли сприятливо сіяти і садити всі культурні рослини. Спочатку може здаватися, що все посіяне сходить повільно. Однак сходи будуть дружні, густі, рослини формуватимуть гарну кореневу систему. А ще у них буде рясний врожай смачних плодів. Звісно, тільки посіяти недостатньо. Важливо також правильно доглядати за рослинами протягом вегетації.

Зараз корисно поливати рослини і розпушувати землю після цього. Це допоможе корінню краще отримувати повітря і воду. Мульчування — ще один вдалий крок у ці дні. Після розпушування вкрийте ґрунт шаром мульчі. Це допоможе зберегти вологу, пригальмувати ріст нових бур’янів і захистити ґрунт від сонця.

20 травня

Посійте насіння редиски. Навіть якщо зробили це раніше, її можна сіяти постійно з інтервалами, щоб безперервно збирати врожай. Сорт Джоллі ранній, всесезонний, використовується для повторного висіву. У неї округлі, яскраво-червоні коренеплоди по 3-4 см в діаметрі. Коренеплоди дуже щільні, хрусткі і смачні.

Для огірків можна встановити опори, поки рослини ще маленькі. Це допоможе їм рости вертикально, краще провітрюватися і отримувати більше світла. А це зменшує ризик грибкових хвороб, а ще так зручніше збирати плоди. Важливо одразу зробити конструкцію міцною, щоб вона витримала вагу стебел із плодами і не завалилася під час вітру чи дощу.

21 травня

Період, коли краще утриматися від посіву насіння та пересадки розсади. Також не варто садити плодові і ягідні культури. Полив і підживлення також не будуть корисними зараз.

Це вдалий період, щоб формувати кущі: пасинкувати томати, прищипувати верхівки, обрізати зайві пагони. Також приділіть час підв’язуванню в’юнких культур, встановленню опор для огірків і квасолі, а також формування батогів і крони дерев і чагарників. Такі дії підтримують активний ріст і зміцнюють рослини.

Також варто провести санітарні роботи: прополювання, розпушування ґрунту та видалення сухих або хворих гілок. Мульчування допоможе зберегти вологу та покращити структуру ґрунту.

22 травня

Вдалий період, щоб проводити обробки дерев і кущів від хвороб та шкідників. Для захисту полуниці від плямистостей листя і борошнистої роси застосуйте Амістар Голд. Це фунгіцид, який рекомендується використовувати профілактично або за перших ознак хвороб. Він має тривалий період захисту, чудовий профілактичний і лікувальний ефект завдяки трансламінарній і системній дії. Також препарат можна застосовувати на газоні і винограді.

Вичешіть газон і покосіть його. А також покосіть траву на сіно. Можна заготовляти і дрова, видаляти сухі гілки, зайву поросль, вуса полуниці. Зрізайте квіти — вони будуть краще стояти в букеті і транспортуватися.

23 травня

Зараз період, коли краще не робити активних посівів і висадки розсади. Проте це вдалий період для квітникарів: можна сіяти і садити квіткові культури. Пересадіть на клумбу розсаду теплолюбних квітів, які бояться перепадів температур. Наприклад, газанію, вербену, цинію. Винесіть вазони на вулицю, які люблять свіже повітря і які ви зазвичай влітку тримаєте в саду.

Перед пересадкою розсаду не забудьте загартувати. Її треба виносити на вулицю на кілька годин упродовж кількох днів, поступово збільшуючи час перебування. Ґрунт на клумбі повинен бути родючим і добре дренованим. Після посадки рослини можна трохи підв’язати або поставити опори, якщо культура має високі стебла.

24 травня

Згідно з посівним календарем садівника і городника на травень 2026 року, можна прополювати бур’яни, розпушувати ґрунт, видаляти сухі або хворі пагони й листя. Проводьте прищипування, формування кущів і підв’язування рослин до опор. Мульчування допоможе зберегти вологу і підтримати здоров’я кореневої системи.

Також можна підживлювати культури, які цього потребують. Добриво для огірків, кабачків та патисонів пролонгованої дії забезпечує сприятливі умови для вирощування цих культур, щоб ви могли отримати кращий врожай. Добриво потрібно рівномірно розсипати по поверхні ґрунту так, щоб не потрапило на листя. Далі рясно полийте водою.

25 травня

Продовжуйте догляд за рослинами, адже зараз він надзвичайно важливий. Підготуйте ділянку, де скоро будете щось садити або сіяти: встановіть опори для в’юнких рослин, підготуйте тимчасове укриття для теплолюбних культур і забезпечте захист від нічних похолодань, якщо такі ще є у вашому регіоні.

Проводьте видалення бур’янів, сухих або хворих пагонів, розпушування ґрунту і мульчування. Це допомагає покращити аерацію ґрунту, зберегти вологу та зміцнити коріння. Також можна формувати кущі, підв’язувати рослини до опор і акуратно прищипувати батоги. Усе це сприяє здоровому росту без стресу для культури.

26 травня

За календарем садівника і городника на травень 2026 року зараз період, коли можна пересадити розсаду на постійне місце. А також можна сіяти культури, особливо ті, що підуть на тривале зберігання. Так, можна посіяти насіння буряка. Детройт — це середньоранній сорт для свіжого вжитку і переробки. Плоди правильної форми, вирівняні, темно-червоного кольору, без чітко виражених радіальних кілець.

Також можна посіяти ще насіння огірків, якщо досі цього не зробили. Авенсіс F1 ранній і невибагливий. Плоди не гірчать, не мають внутрішніх порожнин. Можна на салати, консервацію, приготування солінь.

27 травня

Можна сіяти декоративні культури, висаджувати квіти та навіть овочі — вони добре приживаються і формують здорову надземну частину.

Також варто зайнятися квітами. Можна пересаджувати декоративні рослини, ділити багаторічники, формувати клумби. Також варто приділити увагу поливу та легким підживленням. Бо рослини краще зараз засвоюють вологу і поживні речовини. Підв’язування, встановлення опор, формування кущів і направлення пагонів теж дадуть хороший результат.

Проведення щеплення і обприскування засобами захисту зараз краще не проводити. А от якщо маєте народні способи від шкідників чи хвороб, які дійсно працюють, їх можна застосувати.

28 травня

Дуже сприятливі посадкові дні зараз у травні. Вважається, що в цей період можна виконувати фактично всі роботи, що стосуються вирощування рослин. Але відкладіть розмноження поділом коренів, а також не проводьте обрізки.

Посійте насіння гарбузів. Сорт Баттернат ранній, мускатного типу. Плоди циліндричні, у них небагато насіння, а м’якуш дуже солодкий, смачний і ароматний. Можна поливати рослини, розпушувати міжряддя, підгортати картоплю. Видаляйте бур’яни, поки вони невеликі, проріджуйте сходи моркви, буряка.

Закладайте органічні відходи на компост, покосіть газон, щоб трава повільніше відростала.

29 травня

Можна висаджувати розсаду у відкритий ґрунт, пересаджувати культури і навіть сіяти. Вони швидше приживаються, формують міцну кореневу систему і краще витримують стрес. Особливо добре реагують овочеві культури та багаторічники.

Відповідно до посівного календаря на травень також це вдалий час для поливу та підживлення. Можна проводити обробки від хвороб і шкідників, укорінювати живці.

Слід уникати перезволоження. Хоча полив корисний, надлишок води може спричинити розвиток грибкових хвороб. Краще діяти помірно і обережно.

30 травня

Продовжується період активних посадок і посівів. Пересадіть розсаду баштанних культур, які бояться холоду. Кавуни і дині вже добре приживуться на грядці і швидко почнуть ріст. Особливо якщо це ранні гібриди динь: Амалік F1, Портенто F1, Флоренція F1. А кавуни Ерлі Саманта F1, Есмеральда F1.

Поливайте рослини в саду і на городі, не забувайте і про кімнатні рослини. До речі, їх можна також підживити. Водорозчинне добриво для кімнатних квітів Мерістем містить необхідний комплекс поживних речовин і подовжує період цвітіння.

31 травня

Повний Місяць, як ми вже зазначали, не підходить для посадок і посівів. Краще відкласти більшість робіт на ділянці і відпочити. Та й дати відпочинок самим рослинам. Але якщо хочеться щось зробити, приділіть увагу грядкам, де зібрали ранній врожай. Приберіть всі рослинні залишки і знищіть їх. На них можуть бути спори грибків. Перекопайте ділянку, щоб підготувати до наступних посівів.