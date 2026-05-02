Як вчора повідомляло ІншеТВ, вчора ОГ і ДБР повідомили про підозру у незаконному збагаченні екстопправоохоронцю Миколаївщини. І хоча в офіційних повідомленнях прізвище не вказувалося, ми натякали, що мова йде саме про колишнього очільника Миколаївського управління СБУ Віталія Герсака – У нього авто з номером “GVA” (ФОТО, ВІДЕО)

Тепер медіа згадують і про інші “подвиги” Герсака, про які хтось не знав, а хтось уже й забув.

Наприклад, про те, що у 2021-му щодо Герсака вели службове розслідування за чотирма епізодами, серед яких контроль фінансових потоків від браконьєрського вилову креветки на території Кінбурнської коси, контрабанда дизельного пального з морських суден, розкрадання дизелю на залізниці та обладнання кількох великих «ферм» із виробництва біткоїнів на Одещині.

Колишній колега Герсака анонімно в деталях розповів, чим посадовець насправді займався під час служби на Миколаївщині:

«Було звернення аграріїв із Миколаївської області про те, що він разом із чеченцями притискає їхній бізнес. Він розповідав, що цих чеченців не знає, але ми його задокументували на “Новопечерських Липках” (житловий комплекс у Києві — ред.), як він там із ними проводив регулярні зустрічі. Це лягло в основу матеріалів службової перевірки, за якою його тоді позбавили звання, понизили з полковника до підполковника, і, відповідно, ці матеріали стали підставою для його звільнення. Коли його звільняли, погрози йшли з усіх боків. Я знаю, що Баканову погрожували Єрмак та Арахамія».

У 2021-му щодо Віталія Герсака вели службове розслідування, під час якого задокументували ще чотири цікавих епізоди:

після призначення на посаду начальника ГУ СБУ в Миколаївській області Віталій Герсак почав контролювати фінансові потоки від браконьєрського вилову креветки на території Кінбурнської коси, загальна сума яких може становити близько 4 млн грн щомісячно;

здійснювалася контрабанда дизельного пального з морських суден, які перебували на рейді поблизу морських портів;

розкрадалося дизельне пальне із залізниці;

на території Одеської області, під керівництвом Герсака було обладнано декілька великих «ферм» із виробництва біткоїнів, організацію роботи яких на відстані контролював спеціаліст з інформаційних технологій із Миколаєва.

Син за батька

Якщо про те, як багатіла офіційна дружина Герсака, медіа і правоохоронцям добре відомо, а от про роль підростаючого покоління сім’ї Герсаків відомо значно менше. І дарма.

За словами старшого Герсака, у перші дні великої війни, коли сину Кирилу ледь виповнилось 18, вони разом долучилися до оборони України. Жодних свідчень про військову службу Кирила немає. А от у соцмережах він демонструє всі ознаки багатого життя: він їздить на дорогих автівках, вечеряє в ресторані й записує реп про ті самі машини, гроші й бренди.

Усе майно, яким вихваляється Кіріл Герсак у соцмережах, підтверджують офіційні документи. За даними реєстру нерухомості, хлопець восени 2023-го став власником квартири на 107 м² у ЖК Aqua Marine в Одесі за договором дарування. Навіть без ремонту вона б коштувала 90 тисяч доларів. У свої неповні 20 років Герсак-молодший отримав і багато активів на Вінниччині: менш ніж за рік йому надарували половину земельної ділянки на 2,5 гектара, яку він здає в оренду агропідприємству, дві ділянки на 5 та 10 соток — під будівництво будинку, 15 соток для ведення господарства і ще 1,2 гектара землі. У різних куточках Вінниччини в нього ще й зʼявилися два житлових будинки.

Так само у 2023-му він став власником і чотирьох автомобілів. Одна з автівок — BMW 530E (2017 року випуску), яка коштувала на той момент щонайменше 30 тисяч доларів. Тоді ж купив новенький Mersedes-Benz V300D (2023 р. в.), який коштує ще близько 100 тисяч доларів. Ще на нього переписали стару батькову Toyota Tundra і Volkswagen Transporter.

Крім елітної нерухомості, на нього саме у 2023 році почали переписувати компанії, які раніше належали Герсаку-старшому та його матері (за даними YouControl, ці компанії не приносили прибутків).

Ресторан «Соло»

На своїй сторінці в Instagram Кіріл Герсак розмістив посилання на одеський ресторан «Соло». Однойменну назву має і його нова пісня. Із цього закладу хлопець неодноразово викладав відео в соцмережі. Також Кіріл зареєструвався як ФОП за напрямом «ресторанна діяльність».

СкриншотInstagram

За нашими даними, там облаштував собі робочий кабінет і Герсак-старший. Це досить відомий в Одесі заклад, він часто змінює господарів.

«“Соло” — це “перехідне знамено”: хто сьогодні більше співпрацює з поліцією, той називає себе господарем “Соло”. Вони сидять, не ховаючись. Вони не сидять на другому поверсі, вони — на першому, стоять [їхні] автомобілі просто під “Соло”, і вони спокійно “вирішують там питання”. Вони спілкуються, вони пʼють. Це дуже важливо», — розповідає Ірина Гриб,одеська блогерка, яка багато років досліджує діяльність силових структур на півдні України.

«Вільні та вірні»

У серпні 2023 року Віталій Герсак заснував громадську організацію — «Вільні та вірні» із представництвами у Вінниці, Одесі та Миколаєві, де керівниками поставив цікавих людей. Зокрема, у Вінниці — це «ексрегіонал» депутат Віктор Пигуля, який до 2020 року постійно балотувався до місцевої ради від «Опозиційного блоку», а ще, за матеріалами судової справи, не віддавав партнеру виманені в нього 10 тисяч доларів.

В Одесі — це теж місцевий ексдепутат від «Слуги Народу» Олег Каптур із неоднозначною репутацією. А в Миколаєві — Рустамджан Садрідінов, член «Партії Регіонів» у часи колишнього президента-втікача Віктора Януковича. На місцевих виборах 2020 року балотувався від проросійської партії «Наш край», яку створили колишні «регіонали». Вже після початку великої війни Рустамджан неодноразово ставав фігурантом журналістських розслідувань, через постачання продуктів для армії за завищеними цінами.

Місце реєстрації головного офісу — малопримітний будинок, поблизу столичного Хрещатика. Там же зареєстровані ще понад 90 підприємств. За цією адресою про громадську організацію ніхто не чув. Директор реальної юридичної компанії із цього офісу повідомив, що це адреса виключно для листів.

Зареєстрована в Києві ГО «Вільні та вірні» почала свою діяльність не зі столиці, а саме з Одеси. Ірина Гриб розповідає, що навесні 2023 року Герсак почав себе там позиціювати правонаступником кримінального авторитета Халіда Мусаєва, який, за даними Нацполіції, співпрацював із російськими окупантами, виїхав за кордон, з лютого 2023-го перебував у розшуку і був затриманий 12 грудня того самого року в Обʼєднаних Арабських Еміратах. Його підозрюють у вбивствах на замовлення, викраденні людей, вимаганні, збуті наркотиків і контрабанді зброї. Тривалий час, за свідченнями блогерки, Герсак навіть проживав у будинку Халіда.

Саме ГО «Вільні та вірні» стала організатором масштабного заходу в центрі Києва — із фуршетом, поважними гостями й самим Герсаком на чолі. Співорганізатором конференції Герсака став, зокрема, Інститут демократії та розвитку PolitA. Організація відома співпрацею з американською лобістською компанією Zeppelin Communications в інтересах ексгенпрокурорки Ірини Венедіктової. А отже, Віталій Герсак і справді намагається заручитися підтримкою тих людей, які так чи так мають реальні зв’язки з представниками різних американських політичних кіл.

«Сьогодні ми завдяки нашим співорганізаторам проводимо міжнародну конференцію, яка буде в майбутньому визначати ветеранську політику в нашій державі, і за допомогою наших американських партнерів ми просто будемо її в нашій державі реалізовувати. На сьогодні в нас фінансування немає, але ми плануємо залучити інвесторів, саме американських, щоб американські ГО та фонди долучились до цієї роботи й допомогли нам і з фінансуванням, і з технічними, і з експертними напрямами», — поділився своїми міркуваннями Віталій Герсак на конференції з американцями.

Сам Герсак нам так і не повідомив, у якому підрозділі служив і брав участь у бойових діях. Утім, на кількох різних ресурсах ішлося про 122 бригаду ТрО з Одещини. У них ми й запитали, як чинний військовослужбовець може перебувати так далеко від підрозділу та чи взагалі знають там про його амбіційні плани про співпрацю з американцями. Від підрозділу конкретної відповіді ми не отримали. Мовляв, така інформація може загрожувати особистій безпеці військовослужбовців. Утім, там повідомили, що керівництво частини нікого не уповноважувало на пошук джерел фінансування.