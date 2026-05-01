За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора колишньому начальнику Головного управління одного із правоохоронних органів у Миколаївській області повідомлено про підозру у набутті необґрунтованих активів.

Йому інкримінують кримінальне правопорушення, передбачене ст. 368-5 КК України, повідомляє Офіс Генпрокурора України.

За даними слідства, упродовж 2020-2021 років підозрюваний набув активи, вартість яких на 22,6 млн грн перевищує його законні доходи за цей період.

Йдеться про об’єкти нерухомості у житловому комплексі «Новопечерські Липки» в Києві: нежитлове приміщення площею 138 кв. м, дві квартири загальною площею 200 кв.м та три паркомісця.

На підставі матеріалів ДБР Національне агентство з питань запобігання корупції провело моніторинг способу життя експосадовця. Перевірка підтвердила ознаки незаконного збагачення.

Зокрема, у липні 2021 року мати дружини посадовця, не маючи достатніх офіційних доходів, придбала в елітному житловому комплексі столиці:

– 3 паркомісця майже за 1,9 млн гривень,

– нежитлове приміщення за понад 8,4 млн гривень,

– дві квартири у елітному масиві Києва загальною вартістю понад 12 млн гривень.

Надалі вона подарувала це майно доньці, яка згодом надала чоловіку право ним розпоряджатися.

Наразі йому вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ДБР.

На відео ДБР є авто з номером GVA. Зазначимо, що ексголову управління СБУ у МИколаївській області звати Герсак Віталій Анатолійович. І він, до речі, є головою ГО “Вільні та Вірні”.

Як повідомляло Інше ТВ, Будинок, автомобілі та 20 000 доларів готівкою: суд визнав необґрунтованими активи родини колишнього керівника ТЦК та СП