Губернатор Краснодарського краю заявив, що пожежі в Туапсе – це психічна атака і ніяких “серйозних” прильотів немає, а нафта навколо – це не через вибухи ємностей, а…українські дрони її з собою принесли на крилах.

Про це Веніамін Кондратьєв, губернатор Краснодарського краю сказав у інтерв’ю виданню “Анапа Регион”.

«Підла тактика ворога» і «ніяких серйозних прильотів» — краснодарський губернатор заявив, що нафту, що горить, у Туапсі скидають з українських БПЛА., передає російське опозиційне видання Астра.

Глава Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив, що відеозаписи з нафтою, що горить, в Туапсі і опадами у вигляді «нафтового дощу» викликані «психологічною атакою». Чиновник стверджує, що нафту, що горить, нібито скидають українські дрони.

«Ми бачимо нову, я сказав би, підлу інноваційну тактику ворога — вони чіпляють до дронів додаткові баки з мазутом. Навіщо? Щоб при збитті створити яскраве полум’я дим. Це чистої води психологічна атака, робота на камеру. Ми це називаємо „ефектом нафтових крапель“. Коли наші хлопці збивають ціль, цей мазут розпорошується та горить на землі. Створюється картинка, ніби щось горить серйозне, а насправді просто догоряють залишки ворожого палива», — сказав Кондратьєв.

Втім, після скандалу, що розгорівся після публікації цих слів, які широко розійшлися в російських залишках мережі, у редакції видання заявили про те, що сайт був зламаний.

«Сайт редакції мережевого видання “anaparegion” було зламано, і без нашого відома було розміщено фейкову статтю “Ексклюзивне інтерв’ю губернатора Краснодарського краю про ситуацію в Туапсе, – сказано у заяві видання. Редакція мережевого видання “anaparegion” була і залишається прихильною до чесної, відкритої та достовірної інформаційної політики у своїй роботі. Але ворог не дрімає”.

