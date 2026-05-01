До уваги споживачів Корабельної дільниці, які були знеструмлені внаслідок бойових дій!

Миколаївобленерго має для вас новини щодо електропостачання протягом наступних днів.

-Поки наші бригади займаються відновленням пошкоджених електромереж, профільні фахівці шукають способи трохи полегшити вашу ситуацію.

Станом на вечір 1 травня ми переформатували ЛОКАЛЬНІ черги – тепер їх ТРИ. Розраховуємо на почергове включення в режимі: 3 години зі світлом (відповідний часовий проміжок на графіку позначений + для вашої черги), 6 годин – без світла.

Новий розподіл адрес за чергами, а також ОРІЄНТОВНИЙ розклад відключень на ближчі дні наведено в слайдах.

Дякуємо за розуміння та терплячість!