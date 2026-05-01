До загального фонду держбюджету у квітні надійшло 93,9 млрд грн податків і зборів, що становить 104,2% від плану. Про це повідомила в. о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух, пише Кореспондент.

Кона зауважила, що також вдалося стабілізувати ситуацію з надходженнями до бюджету за чотири місяці року. Сума надходжень становить 435,8 млрд грн, що на 1,4% більше запланованого показника.

Тим часом, надходження за квітень перевищили показник минулого року на 10,6 млрд грн (+12,7%):

ПДФО залишається базовим джерелом доходів бюджету – надійшло 35,9 млрд грн;

перевиконання плану досягли і з надходження рентних платежів – надійшло 4,7 млрд грн;

по податку на прибуток підприємств надійшло 5,9 млрд грн;

Водночас стабільним залишається показник із відшкодування ПДВ – за місяць відшкодували 17,6 млрд грн.