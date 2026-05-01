Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, У Тернополі школярка кілька разів вдарила ножем однокласницю – так, що зламалося лезо

Суд у Тернополі відправив під домашній арешт школярку, яку підозрюють у нападі з ножем на однокласницю. Про це повідомила Тернопільська обласна прокуратура. Одна з версій атаки – булінг дівчинки. У школі все заперечують, пише ВВС.

Інцидент стався у понеділок 27 квітня і викликав бурхливі дискусії у соцмережах.

За інформацією поліції, під час суперечки між двома дівчатами одна з них отримала кілька ножових поранень.

У прокуратурі повідомили, що учениця 9 класу однієї з тернопільських шкіл очікувала однокласницю у під’їзді її будинку.

Коли потерпіла наблизилася, дівчина завдала їй кілька ножових поранень. Під час удару уламок ножа залишився в тілі дівчини. Її доправили до реанімації. Наразі її життю нічого не загрожує.

Після нападу травмована дівчинка постукала у двері чиєїсь квартири у під’їзді. Їй відчинив майстер, який робив там ремонт.

“Він відчинив і побачив школярку у крові. Тоді викликав швидку. На допомогу також прийшла мешканка-пенсіонерка”, – розповів Вадим Андрійчук, директор ОСББ будинку, де стався напад. Його цитує ТСН.

Нападницю затримали правоохоронці. Дівчині оголосили підозру у замаху на вбивство однокласниці і відправили до ізолятора.

Через чотири дні після нападу міський суд Тернополя обрав дівчині запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт терміном на 2 місяці. Підозрювана носитиме електронний браслет.

Суд проходив у закритому режимі через те, що учасники справи – неповнолітні.

Чи був булінг?

Цей інцидент сколихнув не тільки місцеву громаду, а й всю Україну, говорить начальник обласної поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко.

Наразі мотиви нападу встановлюють правоохоронці.

“Одна з версій, яку перевіряє слідство, — можливий булінг з боку потерпілої”, – заявили у прокуратурі. Там повідомили, що підозрювана є внутрішньою переселенкою.

Слідчі перевіряють, чи ставились до підозрюваної дівчини упереджено в школі, розповів керівник Тернопільської обласної прокуратури Віталій Панченко.

Він закликав усіх, кому відомо про ймовірний булінг, інформувати поліцію.

Про те, що дівчинка, яка напала на однокласницю, могла зазнати булінгу повідомило медіа ТСН з посиланням на джерела в школі, де навчалися дівчата. Про це нібито розповіла матір дитини, яка ходить у цю школу.

За її словами, є інформація, що у день нападу дівчину, яка напала, побили. Ця ж жінка розповіла журналістам, що в школі заборонили батькам розповідати про випадки булінгу, щоб не ганьбити школу.

«На власні очі того не бачила, але батьки говорять, що того дня, коли все сталося, об К. недопалки гасили. Дитина була вся бита. Якщо чесно, я шокована. Інші батьки, виявляється, все знали, і в школі не могли того свавілля не бачити. А тепер, звичайно, ніхто ні в чому не зізнається. Хто ж школу чорнитиме… Ще й говорити заборонили!» — розповіла одна з матерів.

За інформацією джерел, конфлікт між школярками існував тривалий час. ТСН пише, що версію про булінг підтвердили і інші батьки.

Про можливі випадки булінгу пишуть і користувачі соцмереж. Одна з матерів розповіла журналістам, що через подібну ситуацію була змушена перевести свою дитину з цієї школи.

«Мене щоразу просили видаляти ці пости. Я відчула булінг з боку батьків, дітей і навіть директора школи — як мама дитини. І за фасадом „елітної“, „зразкової“ школи, де всі нібито успішні, насправді ховаються дуже неприємні речі», — розповіла пані Оксана (ім’я змінено).

Вона також зазначила, що конфлікт вийшов за межі школи.

«Врешті дійшло до того, що мене викликав мій начальник на роботі. Спочатку я намагалася відстоювати свою позицію, але зрештою змушена була забрати дитину зі школи», — згадує пані Оксана.

Інші батьки неофіційно підтверджують версію про булінг, однак відмовляються коментувати ситуацію публічно.

У школі, де навчаються дівчата, проводять внутрішнє розслідування, повідомив Укрінформ з посиланням на директорку Оксану Погорілу.

Вона заявила, що булінгу у школі не було, що діти, вчителі і батьки до неї не зверталися з таким. Вона заперечила якісь конфлікти між дітьми.

“У цій ситуації потрібно детально дослідити причини та всі обставини – що саме передувало цьому злочину, які були причини конфлікту, чи були сигнали небезпеки раніше і хто мав на них і як відреагувати”, – заявив начальник обласної поліції Зюбаненко.

За його словами, якщо під час розслідування встановлять байдужість або бездіяльність дорослих, такі вони будуть відповідати.

“Для мене важливо зрозуміти, де дорослі не побачили небезпеку, не почули дітей або не втрутилися вчасно. Саме це має стати висновком для батьків, педагогів, служб і всіх, хто відповідає за безпеку дітей”, – заявив керівник поліції.

Також ЗМІ повідомляли, що батько дівчини, яка вчинила напад, загинув на війні.