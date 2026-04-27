У Тернополі під час суперечки між двома неповнолітніми дівчатами одна з них отримала кілька ножових поранень.

Як повідомили у поліції Тернопільщини, 27 квітня о 15:12 на спецлінію поліції надійшло повідомлення від медиків бригади екстреної медичної допомоги про те, що в обласному центрі в одному з житлових будинків мікрорайону “Новий світ” 15-річна школярка завдала ножових поранень своїй однокласниці.

Потерпілу госпіталізували до медичного закладу в реанімаційне відділення. Під час одного з ударів уламок ножа залишився в тілі дівчини. На місці події працює слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські. З нападницею спілкуються правоохоронці й психологи та встановлюють усі обставини конфлікту.

За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з поміткою “замах на вбивство”.