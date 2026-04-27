Правоохоронці викрили на Львівщині хакерську групу, яка зламувала ігрові акаунти Roblox та продавала інформацію росіянам. На цьому троє хакерів з Дрогобича заробили майже 10 млн грн.

Співробітники Львівської облпрокуратури спільно з кіберполіцією та СБУ викрили діяльність хакерської групи, яка отримувала доступ до чужих ігрових акаунтів Roblox, де користувачі створюють ігри, спілкуються та купують віртуальні речі, які мають і фінансову цінність, пише ЛБ.

Як відомо, 19-річний мешканець Дрогобича разом із 21-річним та 22-річним спільниками організував схему продажу чужих акаунтів. Для зламу використовували викрадені cookie-файли – дані, що дозволяють увійти в акаунт без пароля.

Зловмисники перевіряли доступи через спеціальне програмне забезпечення та відбирали акаунти з віртуальними коштами або рідкісними предметами.

З жовтня 2025 по січень 2026 року перевірили понад 610 тис. акаунтів, із яких відібрали найбільш цінні. Під час слідчих дій виявлено 357 файлів із такими обліковими записами.

Надалі їх продавали на російських ресурсах із оплатою на криптогаманці. Загальний прибуток, за попередніми даними, міг сягнути майже 10 млн грн.

У межах провадження проведено 10 обшуків. Вилучено комп’ютерну техніку, носії інформації, телефони, банківські картки, чорнові записи, понад 2,5 тис. євро та майже 35 тис. доларів США.

За процесуального керівництва Львівської обласної та Франківської окружної прокуратур міста Львова учасникам групи повідомлено про підозри за ч. 4 ст. 185 та ч. 5 ст. 361 КК України.

Крім того, у 44-річного знайомого підозрюваних виявлено речовини, схожі на канабіс. Його затримано, вилучене направлено на експертизу. Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 307 КК України.