Нинішній квітень приніс в деякі куточки України історичний холод. Мороз “накрив” не лише високогір’я Карпат, але й дістався окремих великих міст, пише РБК-Україна.
Згідно з інформацією гірських рятувальників Прикарпаття (оприлюдненою у Facebook), на горі Піп Іван Чорногірський – станом на 08:00 27 квітня 2026 року – погода була ясною.
Вітер там спостерігався західний, зі швидкістю 5 метрів за секунду.
Тим часом температура повітря на одній з найвищих вершин Українських Карпат (2028,5 м) була зафіксована на рівні -10°С.
Квітневі антирекорди: де температура “впала” до -10 і в яких містах зафіксували історичний холодСитуація на високогір’ї Карпат зранку 27 квітня (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)
Виходячи з оприлюденого рятувальниками фото, там досі залишається чималий шар снігу.
Про черговий температурний рекорд у Львові розповіли спеціалісти Львівського регіонального центру з гідрометеорології.
Йдеться про те, що 27 квітня мінімальна температура повітря у місті Лева становила -5,3°С.
Зазначається, що попереднє мінімальне значення для цього дня:
спостерігалось у 1954 році;
становило -2,2°С.
Про черговий температурний рекорд повідомили також у Закарпатському обласному центрі з гідрометеорології.
Його зафіксували у місті Ужгород.
Так, 27 квітня мінімальна температура повітря в Ужгороді становила -2,2°С.
“Що нижче за попередній мінімум цього дня за весь період спостережень на 1,2°С”, – зауважили експерти.
Уточнюється при цьому, що попереднє рекордне значення:
було відмічене у 1948 році;
становило -1,0°С.