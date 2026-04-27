За позовом Миколаївської окружної прокуратури Миколаївської області судом відкрито провадження у справі про визнання протиправною бездіяльності селищної ради та зобов’язання взяти на облік безхазяйне майно – щойно виявлений об’єкт культурної спадщини «Німецька церква» в с. Краснопілля Миколаївського району Миколаївської області.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі, передає Інше ТВ.

Прокурором установлено, що на території Березанської територіальної громади розташований щойно виявлений об’єкт культурної спадщини, власники чи балансоутримувачі якого невідомі (безхазяйне майно), однак орган місцевого самоврядування не вживає заходи до набуття права власності на споруду та збереження її у належному стані.

Тривала бездіяльність органу місцевого самоврядування призводить до того, що об’єкт культурної спадщини перебуває у незадовільному стані, оскільки без визначення власника майна неможливо проводити будь-які ремонті, реставраційні чи інші роботи, пов’язані із збереженням та схоронністю щойно виявленого об’єкта культурної спадщини.

З урахуванням наведеного прокурор звернувся до суду з позовом про визнання протиправною бездіяльності органу місцевого самоврядування та зобов’язання вчинити дії, спрямовані на набуття права власності на безхазяйне майно.

Розгляд справи триває.

