Українські безпілотники типу mid-strike вироблятимуть у Норвегії в межах нового спільного проєкту. Фінансування забезпечить норвезька сторона, а всю виготовлену продукцію передадуть Силам оборони України. Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає УНН.

Йдеться про ударні дрони, призначені для ураження цілей у ближньому тилу противника на відстані від 50 до 200 кілометрів.

У Міноборони пояснили, що безпілотники типу mid-strike мають більшу дальність ураження та можуть нести важчу бойову частину, ніж FPV-дрони. Крім того, вони стійкіші до впливу засобів радіоелектронної боротьби.

При цьому такі дрони значно дешевші за ракети аналогічної дальності.

Першу поставку безпілотників для українських військових очікують до літа.

Також у відомстві зазначили, що загалом у 2026 році Норвегія планує виділити понад 1,5 млрд доларів на закупівлю українського озброєння для потреб України.