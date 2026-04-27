Україна має потенціал стати ключовим енергетичним хабом Європи, зокрема завдяки розвитку газової інфраструктури, зберіганню енергоносіїв і транзитним можливостям, а також співпраці зі США у сфері скрапленого природного газу.

Про це заявили спецпосланець Міненерго США Джошуа Волц та старший радник міністра енергетики США Енді Репп, під час зустрічі з журналістами в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Американські посадовці зазначили, що США розглядають можливість нарощування постачання скрапленого природного газу (СПГ) до України, а також бачать перспективи розвитку в Україні інфраструктури для його зберігання, видобутку і транспортування.

Репп наголосив, що США вже є найбільшим експортером СПГ у світі та планують вдвічі збільшити обсяги експорту до кінця десятиліття.

«У вас (в Україні – ред.) є найбільше сховище в усій Європі, яке дійсно могло б стати «перехідним мостом» для всієї Центральної та Західної Європи. І тому я думаю, що це те, на чому ми могли б зосередитися разом у партнерстві з американською промисловістю», – сказав він.

Водночас США розглядають Україну не лише як споживача імпортованого газу, а й як потенційного виробника.

«В Україні є величезні власні ресурси для розробки та видобутку природного газу», – підкреслив Репп.

За словами радника, перспективним напрямом співробітництва є створення в Україні інфраструктури для регазифікації СПГ.

Волц в свою чергу підкреслив, що Україна історично була важливим транзитером енергоносіїв для Європи.

За його словами, США працюють над запуском так званого «Вертикального коридору», який дозволить здійснювати транспортувати енергоносії з півдня на північ, у тому числі через Україну.

Волц також виокремив значення українських газових сховищ, наявної енергетичної інфраструктури та інтеграції з європейською енергосистемою.

«Ми бачимо майбутнє України, в якому вона знову стане серцем європейської системи передачі та виробництва енергії», – зазначив він.