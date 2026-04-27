Прокурори Чернівецької обласної прокуратури спільно з детективами БЕБ, Національною поліцією та СБУ зупинили масштабну схему незаконного експорту лісоматеріалів до Молдови.

Слідство встановило, що організатор – керівник приватного підприємства у 2024–2025 роках скуповував необліковану деревину, оформлював її за підробленими документами про походження та вивозив за кордон. До цієї діяльності були залучені підприємці, працівники лісництва і водії, які забезпечували перевезення незаконно заготовленого лісу.

22 квітня 2026 року в Чернівецькій області проведено 26 обшуків на деревообробних підприємствах, у складських і офісних приміщеннях, транспортних засобах та за місцями проживання причетних осіб.

Вилучено близько 1 000 м³ лісодеревини (кругляку), товарно-транспортні документи та бірки для маркування. Також готівку: понад 48 тис. євро, 4,5 тис. доларів США і понад 500 тис. грн, а також мобільні телефони, відеореєстратори та чорнові записи. Загальна вартість вилученого близько 10 млн грн.

Двом керівникам приватних підприємств з лісової та деревообробної галузі повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 201-1 Кримінального кодексу України.

Встановлюються усі учасники схеми.