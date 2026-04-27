Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

Було розглянуто три ключових питання, які очільник української держави озвучив на своєму телеграм-каналі, передає Інше ТВ.

«Перше – НРК. Саме наземні роботизовані комплекси зараз є одним із найбільш гарячих запитів наших Сил оборони, і виробництво та постачання мають встигати за потребою. Обсяг контрактування НРК повинен бути значно більшим, ніж торік. Уже законтрактовано 25 тисяч НРК – удвічі більше, ніж минулого року, і це тільки початковий рівень: кількість буде збільшено, і відчутно, контрактування триває. Я вдячний усім виробникам, які забезпечують вчасне виконання контрактів, і кожному нашому підрозділу та всім командирам, які масштабують використання НРК. Доручив Генеральному штабу і Міністерству оборони України щомісячно перевіряти реальну потребу в НРК і рівень постачання.

Друге питання – захист проти балістики. Були доповіді щодо постачання ракет для антибалістичних систем і стану виконання домовленостей із партнерами. Важливо, щоб на травень постачання було не менше, ніж ми вже отримали на рівні обіцянок від партнерів, і це пряме завдання для наших дипломатів і військового командування. Обговорили і стан роботи по альтернативних засобах антибалістичного захисту – доступних у світі та власних, українських розробок.

Третє питання на Ставці – доповіді розвідок. ГУР і Служба зовнішньої розвідки України ґрунтовно доповіли щодо стану економіки й соціальних процесів у Росії після першого кварталу цього року: фіксуємо суттєве погіршення ключових показників та помітні російські експортні втрати. Попри намагання російського керівництва використати війну в Ірані для виправлення фінансової ситуації, реальні результати для Росії негативні. Зокрема, наші далекобійні санкції на це працюють. Будемо продовжувати наш тиск на агресора. Слава Україні!», – мовиться в повідомленні Президента.

