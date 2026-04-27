Викрито мережу, що готувала замовні вбивства і диверсії в ЄС в інтересах спецслужб рф.

Прокурори Офісу Генерального прокурора спільно зі слідчими ГСУ Нацполіції України та правоохоронцями кількох держав провели міжнародну операцію, у межах якої припинено підготовку тяжких злочинів у країнах ЄС. Встановлено виконавців, посередників і координаторів, які організовували та фінансували діяльність.

За даними слідства, з серпня 2024 року представники спецслужб рф через підконтрольних осіб налагодили підготовку насильницьких злочинів у країнах ЄС. Зокрема, у Литві готували замовні вбивства – учасники мережі стежили за потенційними жертвами, збираючи дані про їхнє місце проживання, маршрути та розпорядок дня.

До діяльності залучили громадян різних держав, які виконували ролі спостерігачів, посередників, виконавців і забезпечували фінансування та логістику. Кошти переказували через підконтрольні канали з використанням підроблених документів для маскування їх походження.

Спробу вбивства в Литві зірвано: частину учасників затримано, один – безпосередньо під час підготовки нападу.

Подальше розслідування встановило, що мережа діяла і в інших країнах ЄС: збирала дані про військові об’єкти та техніку для України, готувала провокації, підпали інфраструктури та здійснювала диверсії на військовому підприємстві. Також розглядалася можливість насильницьких дій на території України.

У межах операції проведено затримання та обшуки в країнах ЄС. Частину осіб уже передано Литві. Повідомлено про підозру 13 особам: дев’ятьох затримано, щодо чотирьох видано європейські ордери на арешт.

Загалом до діяльності мережі було залучено десятки осіб, а її операції охоплювали щонайменше кілька європейських країн.