Україна попередила Ізраїль про можливу кризу у двосторонніх відносинах, якщо в ізраїльський порт Хайф дозволять зайти й розвантажитися там іще одному судну Panormitis із зерном, вивезеним із тимчасово окупованих територій України.

Про це пише журналіст Axios Барак Равід із посиланням на українське високопоставлене дипломатичне джерело. Дипломатичні джерела hromadske підтверджують цю інформацію.

Так, Україна вимагає в Ізраїлю не дозволяти Panormitis зайти в порт і розвантажитися, а інакше «ми залишаємо за собою право застосувати повний спектр дипломатичних і міжнародно-правових заходів реагування».

Співрозмовник журналіста Axios нагадав, що Україна показала «стратегічну добру волю», визнавши Корпус вартових Ісламської революції терористичною організацією і криміналізувавши антисемітизм.

Однак дію Ізраїлю щодо України, мовляв, «схожі на ляпас», адже Ізраїль «затягував та ігнорував» українські вимоги щодо попереднього судна, яке розвантажило вкрадену пшеницю з окупованих українських територій України.

«Ми стежимо за цим новим судном і не дозволимо цьому залишитися без наслідків; якщо йому дозволять пришвартуватися та розвантажитися, це матиме наслідки, особливо для наших двосторонніх відносин. […] Ізраїлю не личить отримувати прибуток із вкрадених товарів», — зазначили джерела Равіда.

Що передувало?

Раніше журналістка проєкту SeaKrime Центру «Миротворець» Катерина Яресько написала, що судно ABINSK, на якому росія перевозила понад 43 тисяч тонн пшениці з тимчасово окупованих територій України, прийняли в ізраїльському місті Хайф.

Судно базувалося в Керчі на території окупованого Криму, звідки відбуло 17 березня 2026 року. З 23 березня ABINSK чекав дозволу від Ізраїлю, а вже 12 квітня його прийняли в порту міста Хайф.

Пізніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зателефонував до ізраїльського колеги Гідеона Саара й наголосив на неприпустимості такої торгівлі.

Водночас ізраїльський журналіст Барак Равід написав у Х, що український високопосадовець повідомив йому, що українська розвідка виявила підготовку російського судна до виходу із Чорного моря з вантажем зерна з окупованих українських територій іще 20 березня.

Журналіст додав, що за його даними, 27 березня посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук зустрівся з високопосадовцями МЗС у Єрусалимі, передав інформацію та попередив, що це є порушенням санкцій, і попросив не дозволити судну швартуватися в Ізраїлі.

Однак журналіст Axios стверджував, що МЗС Ізраїлю Гідеон Саар написав українському колезі Андрію Сибізі, що російське судно ABINSK вже відпливло з порту в місті Хайф, тому затримати його не вийде.