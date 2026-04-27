Упродовж вчорашнього дня та в ніч на 27 квітня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали низки уражень по об’єктах російського агресора на тимчасово окупованих територіях України.

Зокрема, уражено склад боєприпасів і командно-спостережний пункт противника у районі населеного пункту Селидове (ТОТ Донецької області).

У Мелітополі (ТОТ Запорізької області) уражено реактивну систему залпового вогню “Торнадо-С”.

Ступінь пошкоджень уточнюється.

Також уражено пункти управління БпЛА противника у районах Малинівки Донецької області та Гуляйполя на Запоріжжі.

У районі населеного пункту Миколаївка Запорізької області уражено ремонтний підрозділ окупантів.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

Сили оборони України продовжать вживати заходів для зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ.