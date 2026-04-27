Про нові вагони для Укрзалізниці повідомила очільниця уряду Юлія Свириденко.

-У межах цього оновлення передбачено постачання 100 нових вагонів українського виробництва — купейних, інклюзивних та вагонів нового покоління зі збільшеним на 20 років терміном експлуатації. Загальна вартість проєкту становить близько 6,5 млрд грн. Поставка здійснюватиметься поетапно до травня 2028 року.

Перші нові вагони вже вирушають із пасажирами у складі флагманського поїзда, який Укрзалізниця запустить завтра, 28 квітня.

До виробництва, яке мала змогу оглянути в жовтні минулого року, залучено понад 150 українських підприємств, зокрема прифронтових і релокованих. Це забезпечує робочі місця для понад 10 тисяч українців і підтримує національну економіку. Виготовлений в Україні продукт працює на економіку та логістику всередині держави — із заводу одразу на колію.

Нові вагони відповідають сучасним вимогам комфорту: мають покращені полиці, кондиціонування, сповивальні столики та дитячі манежі, пандуси й оновлені акумуляторні батареї, що дозволяють заздалегідь налаштовувати температуру перед посадкою пасажирів.

