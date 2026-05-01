Про це Трамп написав у своїй соцмережі.

-Радий оголосити, що, виходячи з того факту, що Європейський Союз не дотримується нашої повністю узгодженої торговельної угоди, наступного тижня буде підвищено тарифи, що стягуються з Європейського Союзу на автомобілі та вантажівки, що імпортуються до Сполучених Штатів. Тариф буде збільшено до 25%. Повністю зрозуміло та погоджено, що якщо вони вироблятимуть автомобілі та вантажівки на заводах у США, ТАРИФУ НЕ БУДЕ. Багато автомобільних та вантажних заводів зараз будуються, в них інвестовано понад 100 мільярдів доларів, що є РЕКОРДОМ в історії виробництва автомобілів та вантажівок. Ці заводи, на яких працюють американські робітники, незабаром відкриються — нічого подібного до того, що відбувається в Америці сьогодні, ще ніколи не було! Дякую за вашу увагу до цього питання. Президент

ДОНАЛЬД ДЖ. ТРАМП.