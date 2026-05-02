Президент Дональд Трамп заявив у п’ятницю, що ВМС США діяли «як пірати», здійснюючи військово-морську блокаду іранських портів, яку встановив Вашингтон під час війни США та Ізраїлю проти Ірану.

Трамп зробив ці коментарі, описуючи захоплення американськими військами корабля кілька днів тому, передає Reuters.

«Ми захопили корабель, ми захопили вантаж, ми захопили нафту. Це дуже прибутковий бізнес», – сказав Трамп у п’ятницю ввечері. «Ми як пірати. Ми трохи схожі на піратів, але ми не граємо в ігри».

Деякі судна Тегерана були захоплені США після виходу з іранських портів, разом із санкціонованими контейнеровозами та іранськими танкерами в азійських водах.

З початку війни Іран заблокував майже всі судна, що проходять через Ормузьку протоку, окрім своїх власних. Трамп запровадив окрему блокаду іранських портів.

США та Ізраїль напали на Іран 28 лютого. Іран відповів власними ударами по Ізраїлю та державам Перської затоки, де розташовані американські бази. Американо-ізраїльські удари по Ірану та ізраїльські атаки в Лівані призвели до загибелі тисяч людей та переміщення мільйонів.

Війна підвищила ціни на нафту та призвела до блокади Ормузької протоки, вузького пункту для близько 20% світових поставок нафти та зрідженого природного газу.

Трамп, який запропонував зміну термінів та цілей війни, що залишається непопулярною в США, зіткнувся з широким осудом через свої коментарі щодо конфлікту, зокрема, коли він минулого місяця погрожував знищити всю цивілізацію Ірану.

Багато американських експертів минулого місяця заявили, що американські удари по Ірану можуть бути рівносильні воєнним злочинам після того, як Трамп погрожував атакувати цивільну інфраструктуру.

