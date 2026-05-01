Президент Дональд Трамп у п’ятницю повідомив законодавців про «закінчення» війни в Ірані — спробу придушити суперечку щодо необхідності схвалення конфлікту Конгресом.

Білий дім виклав своє обґрунтування в листі, отриманому POLITICO, оскільки конфлікт на Близькому Сході досяг 60-денного юридичного терміну, протягом якого операції мають бути припинені, якщо законодавці не дозволять застосування військової сили. Трамп стверджував, що припинення вогню з Тегераном фактично зупиняє час.

Це послання має на меті запобігти зростаючій битві на Капітолійському пагорбі, де Трамп стикається з перспективою втрати підтримки республіканців, оскільки війна триває вже другий місяць без чіткої стратегії виходу. Але аргументація Білого дому не сподобається демократам і деяким республіканцям, які стверджують, що адміністрація повинна згорнути кампанію тепер, коли вона досягла цього показника.

«З 7 квітня 2026 року не було жодної перестрілки між Сполученими Штатами та Іраном», — написав Трамп, зазначивши, що він продовжив припинення вогню на невизначений термін. «Воєнні дії, що розпочалися 28 лютого 2026 року, припинилися».

Лист також з’явився на тлі зупинених переговорів та тривалої військової блокади іранських портів. Президент заявив журналістам перед від’їздом з Білого дому до Флориди в п’ятницю, що він надав Ірану «остаточну пропозицію», але висловив песимізм щодо можливості досягти угоди з «розрізненим» урядом країни.

«Вони досягли успіхів, але я не впевнений, що вони коли-небудь досягнуть цього», – сказав він. «Я б сказав, що я не задоволений… Вони хочуть укласти угоду, але я не задоволений».

Міністр оборони Піт Гегсет у четвер на Капітолійському пагорбі ознайомив із юридичним аргументом, який адміністрація використовуватиме для продовження близькосхідної кампанії. Він сказав сенаторам на слуханнях, що припинення вогню «означає, що 60-денний відлік часу призупиняється або зупиняється».

Резолюція про воєнні повноваження 1973 року вимагає, щоб війська США вивели війська з конфлікту через 60 днів після того, як президент повідомить Конгрес, якщо законодавці не проголосують за дозвіл на продовження військових дій. Білий дім може спробувати продовжити військові операції ще на 30 днів з метою припинення конфлікту.

Тріщини в майже одноманітній підтримці Трампа з боку Республіканської партії з’явилися в четвер, коли сенаторка Сьюзен Коллінз з Мену стала першою сенаторкою-республіканкою, яка змінила свій голос з початку війни в лютому. Коллінз, найбільш вразлива чинна сенаторка з боку Республіканської партії на майбутніх проміжних виборах, телеграфувала, що не підтримуватиме війну після закінчення встановленого законом терміну.

«Цей термін — не пропозиція; це вимога», — сказала Коллінз у заяві, пояснюючи своє голосування.

Невдале голосування сигналізувало про те, що підтримка війни Трампа з боку Республіканської партії може почати зменшуватися, особливо серед громадськості, яка здебільшого хоче її закінчення.

У четвер Трамп висміяв законодавців, які наполягали на дозволі. «Я не думаю, що те, чого вони вимагають, відповідає конституції», — сказав він. «Це не патріотичні люди».

Прихильники стримування Трампа за допомогою закону 1973 року стверджують, що він неправильно тлумачить статут. І вони зазначають, що, незважаючи на припинення вогню, американські військові все ще здійснюють блокаду, спрямовану на те, щоб змусити Тегеран втрутитися, оскільки Трамп прагне знову відкрити Ормузьку протоку, не кажучи вже про приблизно 50 000 американських військовослужбовців, які все ще дислокуються на Близькому Сході.

Трамп також стверджував у четвер, що попередні лідери не дотримувалися правила 60 днів. «Багато президентів, як ви знаєте, перевищували його», – сказав він. Кожен інший президент вважав це абсолютно неконституційним.

Представники Пентагону заявили, що американські військові сили залишаються в готовності відновити атаки на Іран, якщо мирні переговори зірваються.

Сенатор Тім Кейн (демократ від Вірджинії) у четвер назвав ідею про те, що Білий дім може оголосити війну завершеною, не виводячи війська з регіону, «просто неправильною». Але він сказав, що республіканці повинні об’єднатися з демократами, щоб притягнути адміністрацію до відповідальності за порушення.

«Я сподіваюся, що вони почують достатньо від своїх виборців про непопулярність цієї війни та про те, що вона не виправдовує відправлення наших синів і дочок ризикувати своїм життям, — сказав він, — щоб вони почали голосувати відповідно до конституційної присяги, яку вони склали».