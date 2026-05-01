У п’ятницю влада Лондона заявила, що вітає статую, встановлену вуличним художником Бенксі, яка зображує чоловіка, засліпленого прапором, що влетів йому в обличчя, і не планує її знімати.

Скульптура, на якій зображено підпис Бенксі, є першим твором мистецтва, представленим художником після того, як розслідування Reuters у березні розкрило деталі про його справжню особу, які трималися в суворому секреті.

Адвокат Бенксі, Марк Стівенс, попросив Reuters не публікувати їхню статтю, заявивши, що ідентифікація його особи завадить його мистецтву та наразить його на небезпеку.

Статую було вивантажено на місце біля торгового центру The Mall у церемоніальному серці Лондона з низькорамного причепа, згідно з відео, опублікованим у четвер в Instagram-акаунті невловимого вуличного художника. Фігура в костюмі, обличчя якої прикрите прапором, тримає одну ногу в повітрі над краєм плінтуса, що натякає на те, що він ось-ось впаде.

Вперше його помітили в середу в районі британської столиці, де розташовані королівські палаци та джентльменські клуби. Він відображає стиль сусідніх статуй, зокрема короля Едуарда VII на коні, медсестри Флоренс Найтінгейл та державного діяча Сідні Герберта.

Коментатори на сторінці Бенксі в Instagram припустили, що робота про «сліпий патріотизм», і поставили під сумнів, як йому вдалося здійснити такий трюк у центрі британського істеблішменту.

Міська рада Вестмінстера заявила в п’ятницю, що не прибиратиме велику роботу, яка, схоже, виготовлена ​​зі смоли або скловолокна.

«Ми вітаємо останню скульптуру Бенксі у Вестмінстері, яка є яскравим доповненням до яскравої сцени громадського мистецтва міста», — заявив речник ради.

«Хоча ми вже зробили перші кроки для захисту статуї, наразі вона залишатиметься доступною для громадськості, щоб вона могла її переглядати та насолоджуватися нею». Бенксі, уроджений Робін Ганнінгем, почав створювати вуличне мистецтво в Брістолі на заході Англії в 1990-х роках і спочатку був названий вандалом з боку влади. Зараз його вважають національним надбанням, а його роботи принесли мільйони доларів продажів протягом багатьох років. Місцеві органи влади зараз набагато охочіше захищають його мистецтво, намагаючись зберегти його як визначну пам’ятку, після того, як деякі роботи раніше стали мішенню вандалів.

