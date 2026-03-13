Відома картина британського художника-аноніма Бенксі в селі Горенка під Києвом з’явилася тоді, коли до зруйнованого російськими обстрілами будинку під’їхала машина швидкої допомоги й з неї вийшли троє людей. Двоє з них були в масках — журналісти припускають, що серед них і був Бенксі.

Про це йдеться в розслідуванні Reuters, передає Громадське.

Журналісти вкотре намагалися з’ясувати, хто ж ховається за іменем Бенксі. Допомогти в цьому змогли жителі Горенки на Київщині, які бачили, як створювали один із муралів художника.

Вони розповіли, що до будинку, на якому згодом з’явилося зображення бородатого чоловіка у ванні, під’їхала «швидка». З неї вийшло троє людей: один із них був у сірому худі з капюшоном, інший — у бейсболці. На обличчях цих двох були маски. Ще один із цієї групи був без маски, мав лише одну руку та протези на обох нижніх кінцівках.

Чоловіки винесли зі «швидкої» картонні трафарети та приклеїли їх скотчем до внутрішньої стіни знищеної квартири. Потім вони дістали балончики з фарбою — і за кілька хвилин картина Бенксі була готова.

Після появи муралів в Україні Бенксі опублікував відео у своєму Instagram, підтверджуючи, що ці роботи належать йому. У кадрі було видно художника в сірому худі — знімання велося ззаду, тож обличчя чоловіка не було видно.

Журналісти приїхали в Горенку, щоб спробувати дізнатися в місцевих, які могли бачити цього чоловіка. Українцям показували фото Тьєррі Гетта — художника, який знімався в документальному фільмі про Бенксі 2010 року, номінованому на «Оскар». Гетта — француз, хоча сам Бенксі заявляв, що він з англійського Брістоля. Попри це, журналісти припустили, що Бенксі міг навмисно з’явитися у фільмі про себе заради жарту.

Також жителям Горенки показували фото Робіна Ганнінгема — саме його медіа не раз називали тим, хто ховається за іменем Бенксі.

На третьому фото був Роберт Дель Ная — художник і фронтмен гурту Massive Attack. Його також підозрювали в тому, що він і є Бенксі, адже кілька вуличних робіт художника-аноніма з’явилися в тих самих місцях і приблизно в той самий час, коли там виступав Massive Attack.

Одна з жінок Горенки, Тетяна Резниченко, розповіла, що приготувала каву для двох чоловіків, які малювали мурал і бачила їх без масок. Коли їй показали фото трьох ймовірних Бенксі, «її очі розширилися», коли вона побачила Роберта Дель Наю, пише Reuters. Попри це, вона заперечила, що саме він малював мурал.

Розслідувачі також дізналися, що чоловіком із протезами був Джайлз Дулі — фотограф-документаліст, який втратив кінцівки в Афганістані. Його фонд передає автомобілі швидкої допомоги місцевим неурядовим організаціям в Україні. Після створення муралів в Україні Бенксі публічно дякував Дулі за те, що той позичив йому автомобіль «швидкої» для подорожей регіоном.

За даними журналістів, фотографії слугували тлом для візуальних образів на концертах Massive Attack — гурту Дель Наї. Також неназваний співрозмовник журналістів розповідав, що зустрічався із самим Дель Наєю в київському готелі Hilton під час перебування Бенксі в Україні.

Від людей, ознайомлених з українськими імміграційними процедурами, журналісти отримали підтвердження, що Дулі та Дель Ная справді в’їжджали до України 28 жовтня 2022 року — незадовго до того, як почали з’являтися мурали Бенксі. Однак хто був із ними під час створення картин — невідомо.

Після цього журналісти звернулися до історії 2000 року, описаної в книзі колишнього менеджера Бенксі Стіва Лазарідеса. У ній розповідалося, як художника заарештувала поліція, коли він обмальовував рекламний банер.

Оскільки збитки перевищували 1500 доларів, поліція намагалася висунути проти нього обвинувачення в тяжкому злочині. Серед документів є й рукописне зізнання затриманого чоловіка. Зрештою, звинувачення в тяжкому злочині зменшили до звинувачення в хуліганстві. Бенксі сплатив штраф і збори на загальну суму 310 доларів, і на початку 2001 року відбув свій термін у п’ять днів громадських робіт.

Рукописне зізнання Бенксі містило ім’я: чоловік представився Робіном Ганнінгемом. Записів про те, що цей чоловік коли-небудь в’їжджав до України, немає, кажуть джерела Reuters.

Однак у мемуарах про Бенксі згадували, що він розглядав можливість офіційної зміни імені. Його колишній менеджер також підтвердив, що той ховається за іншою особою. Журналісти визначили, що це може бути Девід Джонс — людина з таким іменем перетинала кордон з Україною в той самий час, що й Дулі та Дель Ная.

Журналісти звернулися до художника зі своїми висновками щодо його імені, але той нічого не відповів. Його давній адвокат Марк Стівенс написав Reuters, що Бенксі «не визнає, що багато деталей, що містяться у вашому запиті, є правильними». Він не підтвердив і не спростував особу Бенксі, але закликав не публікувати розслідування, заявивши, що це порушить конфіденційність художника та наразить його на небезпеку.

Reuters врахувало заяви щодо конфіденційності, але дійшло висновку, що громадськість має інтерес до розуміння особистості та кар’єри художника, який має такий вплив.