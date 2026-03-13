У п’ятницю, 13 березня, відбулося друге засідання Керівного комітету партнерства Миколаїв – Данія. Участь у зустрічі взяли представники уряду України, Миколаївської обласної військової адміністрації, органів місцевого самоврядування, Міністерства закордонних справ Данії, міжнародних організацій та партнерських інституцій.

Про це повідомили в пресслужбі Миколаївської ОВА, передає Інше ТВ.

Під час засідання учасники обговорили результати співпраці за останні місяці, реалізацію проєктів у межах Ukraine Transition Programme (UTP) 2025–2028, а також подальші пріоритети підтримки Миколаївської області.

Перша заступниця міністра розвитку громад та територій України Альона Шкрум подякувала данським партнерам за системну підтримку України та відзначила важливість спільних зусиль у подоланні викликів воєнного часу.

За словами представниці Мінрозвитку, Україна вже починає підготовку до наступного опалювального сезону, приділяючи особливу увагу захисту критичної інфраструктури, роботі водоканалів та очисних споруд.

Своєю чергою керівниця команди Департаменту європейського сусідства Міністерства закордонних справ Данії Анне Каль наголосила на важливості данської підтримки для відновлення Миколаївщини.

«Із бюджету Ukraine Transition Programme близько 225 мільйонів євро передбачено саме для Миколаївської області та міста Миколаєва. Уже близько 74 мільйонів євро законтрактовано в межах цієї програми. Водночас підтримка Данії значно ширша – до неї долучаються приватні компанії, муніципалітети та благодійні організації», – підкреслила вона.

Учасники зустрічі також обговорили стан реалізації проєктів у межах трирічної програми підтримки, яка передбачає розвиток енергетики, відновлення інфраструктури, підтримку громад і економічного розвитку регіону.

За підсумками засідання сторони підтвердили готовність і надалі розвивати стратегічне партнерство, посилювати координацію спільних проєктів та продовжувати підтримку відновлення Миколаївської області.

Як повідомляло Інше ТВ, У лікарні №1 Миколаєва буде нове відділення – UNOPS за фінансування Данії допомагає з ремонтом (ФОТО)