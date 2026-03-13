Міністерство освіти і науки України затвердило 150 ліцеїв, які братимуть участь у другому етапі пілотування реформи старшої профільної школи з 1 вересня 2026 року.

“Серед учасників пілоту представлено різні типи закладів: міські та сільські ліцеї, заклади з очною, змішаною та дистанційною формами навчання, з різною кількістю учнів на паралелі (від 46 і до понад 250), єдині заклади на громаду та заклади з пансіоном. До пілотування долучилися майбутні ліцеї з гірських і прифронтових громад, а також заклади з навчанням мовами національних меншин”, – йдеться в повідомленні міністерства, пише Iнтерфакс.

Зазначається, що учасники пілоту одними з перших в Україні нададуть учням можливість обирати напрям навчання, який їм цікавий та відповідає бажаній майбутній професії, а також впроваджуватимуть нові програми для обов’язкових і вибіркових предметів та курсів.

У відомстві розповіли, що участь у пілотуванні передбачає посилення профорієнтації, зокрема, в закладах буде запроваджена посада карʼєрного освітнього радника, який допомагатиме учням визначатися з профілем навчання, вибірковими предметами та планами на майбутнє.

Міносвіти нагадало, що для підтримки закладів у 2026 році уряд виділив 1,2 млрд грн субвенції на оснащення пілотних ліцеїв.

Старша профільна школа є третім етапом реформи НУШ і передбачає запровадження трирічної старшої школи (10–12 класи), де учні зможуть поглиблено вивчати предмети відповідно до освітніх і професійних планів.

Як повідомлялося, у вересні 2017 року Верховна Рада впровадила 12-річне навчання в школі з 2027 року.

З 1 вересня 2025 року стартувала пілотування реформи старшої профільної школи: апробація нових підходів до навчання, розробка курсів, тестування навчальних матеріалів, що є першим кроком до впровадження нового Державного стандарту профільної середньої освіти та підготовка до переходу на 12-річну систему. 30 ліцеїв із 19 областей упроваджували модель вибору учнями профілів і предметів.

З 1 вересня 2026 року стартує другий етап пілотування реформи старшої школи в ліцеях, продовж якого пілотних закладів освіти апробовуватимуть оновлений зміст і структуру навчання в 10–12 класах.

З 1 вересня 2027 року 10 класи розпочнуть навчання в профільній школі. Очікується, що навесні-влітку 2030 року відбудуться перші випуски з 12 класу, після чого у 2030-2033 роках відбудеться трансформація мережі закладів освіти залежно від демографічної ситуації та перших результатів реформ.

12 березня петиція на сайті Кабінету міністрів із закликом призупинити реалізацію реформи “Нової української школи” (НУШ) в умовах воєнного стану та перехідного періоду після його завершення набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

