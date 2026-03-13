Інфляція на споживчому ринку Миколаївської області у лютому 2026р. порівняно з січнем становила 1,4%.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої за місяць підвищились на 1,9%. Найбільше подорожчали овочі – на 14,5%, фрукти – на 8,1%. На 7,0–2,2% зросли ціни на яловичину, крупи гречані, пшоно, макаронні вироби, хліб, безалкогольні напої, яйця, рибу та продукти з риби. Водночас подешевшали масло на 6,3%, м’ясо птиці – на 4,1%, молоко – на 3,0%, сало – на 2,9%, цукор – на 2,8%.

Алкогольні напої, тютюнові вироби подорожчали на 0,3%, за рахунок зростання цін на тютюнові вироби на 1,5%.

Ціни на транспорт зросли на 1,9% в основному під впливом підвищення вартості проїзду в таксі на 11,7%, міжміському автобусі – на 4,1%, палива та мастил – на 2,9%. Водночас на 2,6% подешевшав проїзд у міжміському поїзді.

У сфері зв’язку ціни зросли на 5,2%, що пов’язано з подорожчанням мобільного зв’язку на 9,1%.

Одяг і взуття стали обходитись споживачам на 1,9% дешевше внаслідок акційних знижок на зимовий асортимент одягу на 4,1%.