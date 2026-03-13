Угорщина та Словаччина знову блокують продовження санкцій, запроваджених проти Росії у зв’язку з її вторгненням в Україну. Йдеться про так званий «чорний список», до якого внесені особи та структури, причетні до війни. За словами джерела в ЄС, Словаччина вимагає виключити з цього списку два прізвища.

Про це повідомляє Українська служба «Польського Радіо», передає Інше ТВ.

У санкційному списку перебуває понад 2600 осіб і організацій. Санкції передбачають замороження активів, а щодо фізичних осіб — заборону на в’їзд до Європейського Союзу.

Санкції продовжуються кожні пів року одностайним рішенням усіх країн ЄС. Як і в попередні роки, на їх продовження не погоджується Угорщина, а після вступу Роберта Фіцо на посаду прем’єр-міністра до неї приєдналася і Словаччина. Обидві країни раніше зрештою погоджувалися на продовження санкцій, хоча й затягували рішення до останнього моменту. Дипломати в Брюсселі в п’ятницю, 13 березня, сподівалися, що так станеться і цього разу.

Щоб санкційний список залишався чинним, держави-члени повинні погодитися на це до 15 березня. Саме тому в п’ятницю питанням займалися посли країн ЄС. На ранковому засіданні вони не досягли домовленості, і переговори продовжаться ввечері, а за потреби — і у вихідні.

Як повідомив Польському агентству преси один із дипломатів ЄС, Братислава вимагає виключення двох прізвищ із «чорного списку».

За його словами, ця блокада не пов’язана з нафтопроводом «Дружба», що є позитивною новиною як для ЄС, так і для України. Нафтопровід, який проходить через територію України, був пошкоджений унаслідок російського удару, а його ремонту вимагають Угорщина та Словаччина. Їхнім важелем тиску на Європейський Союз і Україну залишаються два інші рішення: щодо 20-го пакета санкцій та кредиту для України у розмірі 90 мільярдів євро.

У межах нової ініціативи Європейська комісія запропонувала Україні надіслати делегацію для перевірки стану нафтопроводу «Дружба», пошкодженого під час російського нападу.

Власну місію до України направили також Угорщина і Словаччина. Делегація, до складу якої увійшли, зокрема, заступник міністра енергетики Угорщини Габор Чепек та група фахівців нафтової галузі, в’їхала на територію України в середу, 11 березня.

Уряд у Києві повідомив, що не визнає цей візит офіційним і назвав членів делегації «туристами», додавши, що не має наміру організовувати формальну зустріч з угорською стороною.

Як повідомляло Інше ТВ, Парламент Угорщини прийняв резолюцію із закликом блокувати вступ України до ЄС і будь-яку допомогу