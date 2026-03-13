Пентагон направляє в зону військової операції проти Ірану додаткові підрозділи морської піхоти та військові кораблі — оскільки режим аятол активізував атаки в Ормузькій протоці.

Про це 13 березня повідомляє американська газета The Wall Street Journal з посиланням на три джерела серед американських чиновників, передає «NV».

За їхньою інформацією, очільник Пентагону Піт Гегсет схвалив запит Центрального командування Армії США щодо направлення на Близький Схід частини групи суден-амфібій та прирядженого до неї експедиційного загону морської піхоти. Зазвичай вона складається з кількох кораблів ВМС США і 5 тисяч морських піхотинців, повідомили джерела.

Два з них повідомили WSJ, що на Близький Схід з Японії вже прямує десантний корабель USS Tripoli і загін морської піхоти на ньому. За словами чиновників, інша частина морських піхотинців уже перебувають у близькосхідному регіоні, де надають підтримку операції Епічна лють.

Увечері 11 березня Іран вдарив підводними дронами по двох нафтових танкерах у Перській затоці поблизу іракського порту Басра. Унаслідок атаки щонайменше одна людина загинула, ще 38 — вдалося врятувати.

Таким чином кількість кораблів, які зазнали ударів на Близькому Сході з початку бойових дій, зросла щонайменше до 16, пише Reuters.

