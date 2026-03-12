На державному телебаченні Ірану зачитали публічне звернення нового верховного лідера Ірану Моджтаби Хаменеї. Це перша заява нового лідера після того, як його обрали наступником його батька – аятоли Алі Хаменеї.

Її зачитав ведучий на державному телебаченні, передає ВВС.

У звернення Хаменеї заявив, що Іран має використовувати “важіль блокади Ормузької протоки”.

Також він зазначив, що Іран проводить політику “дружби” до сусідніх країн, але порадив їм закрити американські бази, які, за його словами, Іран продовжить атакувати.

Моджтаба Хаменеї зазначив, що Іран не вагатиметься “помститися за кров іранців”, які були вбиті.

Він каже, що це особливо стосується випадку в Мінабі, де внаслідок удару США поблизу школи загинули 168 людей, зокрема близько 110 дітей.

Іран заявляє, що у школу поцілила американська ракета. Міністр оборони США Піт Гегсет минулого тижня сказав кореспонденту BBC Тому Бейтману, що вони розслідують повідомлення про цей інцидент.

Моджтабу Хаменеї оголосили новим верховним лідером Ірану 8 березня.

Він став наступником свого батька – аятоли Алі Хаменеї, який загинув у перший день війни між США та Іраном, 28 лютого.

Від моменту свого призначення він не з’являвся на державному телебаченні, а його звернення зачитав ведучий.

Підпис до фото,Окрім батька, під час американсько-ізраїльських ударів також загинули мати та дружина Моджтаби Хаменеї

Моджтаба – другий син Алі Хаменеї. Хоча його давно вважали одним із головних претендентів на наступництво, він тримався в тіні і вважали, що він впливає на політику за лаштунками.

Окрім батька, під час американсько-ізраїльських ударів також загинули мати та дружина Моджтаби Хаменеї.

Державний новинний телеканал Ірану назвав його “ветераном війни Рамадану”, не надавши додаткового підтвердження того, чи був він поранений.

Агентство Reuters повідомляє, що він був “легко поранений”, посилаючись на неназваного іранського чиновника.