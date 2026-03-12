Лютневі морози, що сягали позначок від мінус 18 до 30 °С, призвели до часткового пошкодження плодових дерев у господарствах Миколаївської та Чернігівської областей.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Відрощування гілок плодових культур, проведеного після лютневих морозів (мінус 18-30 °С), значних пошкоджень не виявило, проте у Миколаївській та Чернігівській областях відмічено загибель квіткових бруньок абрикосу та вишні (до 10 %), листкових бруньок груші та яблуні (до 20 %).

У персика, сливи, черешні та винограду пошкоджень не виявлено.

Водночас агрометеорологи зазначають, що значних пошкоджень інших культур вдалося уникнути. Зокрема, у персика, сливи, черешні та винограду за результатами перевірок пошкоджень не виявлено.

Загалом стан багаторічних трав на кінець лютого залишався задовільним, зрідженості посівів не зафіксовано. На більшості територій України запаси продуктивної вологи у метровому шарі ґрунту на початок лютого становили від 121 до 270 мм, що відповідає середнім багаторічним показникам або перевищує їх.